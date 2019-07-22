【元朗襲擊】何君堯：元朗鄉紳保鄉衛族　「你走埋去係先撩者賤」 (08:31)

至於白衣人在西鐵打人是否與他有關，他是否主事者，何君堯稱「人哋發自本身的行動，不需要任何人教」，指出雖不應該有暴力行為，但帶有挑釁性的人不值同情。他又承認，昨晚有部分人他認識，有村長、教師等，反問為何他在元朗出現就「懶緊張」，但又不指摘泛民議員自6月以來未曾譴責暴力事件。

他亦談及昨晚情況，說自己住元朗，昨晚飯後送朋友回元朗，經過見到穿白衣「保鄉衛族的衛士」，有人與他握手，表示支持他表態撐警恢復香港秩序。何君堯稱，知道一旦黑衣人出現，元朗鄉紳會做「保家衛族」工作，故昨晚到場是向相關人等提示法律問題，然後與他們合照。

他又質疑有記者是滋事分子，稱要成立獨立調查委員會調查傳媒運作和制度，有否隨便讓人登記記者證「濫竽充數」。

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