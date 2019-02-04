【元朗襲擊】何君堯：元朗社區被挑撥「有反應是正常」　不會與白衣人割席 (13:21)

何君堯表示，因為早前有網民聲言要於元朗進行光復行動，令元朗社區緊張，才有白衣行動。他又稱若有人刻意挑撥社區，「有反應是正常的事」。他其後表示支持當局依法辦事，不能以暴易暴。

至於網上流傳何君堯昨晚與白衣人握手的片段，他表示自己與施暴者沒有任何關係，沒有策劃事件。他又稱，自己居於元朗，昨晚參加宴會送朋友回元朗，自己只是「啱啱好的時間在啱啱好的地方」。片段中可見何君堯向白衣人豎拇指，他表示，這是讚揚那些人「保家衛族」，並非讚揚他們打人。而片段中有白衣人讚他是英雄，何君堯稱，這因為自己「敢言」。

有記者問何君堯會否與白衣人「割席」，他反問為何要割席，又稱任何人犯法都可以原諒。他續稱，保家沒有錯，但強調沒有要他們訴諸暴力。當記者質問何君堯為何與白衣人握手，他呼喝記者「坐低」、「要乖啲」。

【08:31】大批白衣人士昨晚（21日）在元朗西鐵站襲擊市民和記者，有網上短片拍攝到建制派立法會議員何君堯與部分白衣人握手，其間何君堯獲白衣人讚揚是「英雄」。何君堯今日凌晨（22日）在facebook個人專頁直播表示，早前有「黑衣人」在Telegram等網上社交媒體聲稱會走入元朗惹是生非，故元朗鄉紳居民有備而戰，「個個攞晒藤條」，更言「人哋嗰陣喺度，你走埋去係先撩者賤」。不過他強調，自己不認同任何暴力事件、以暴易暴。

至於白衣人在西鐵打人是否與他有關，他是否主事者，何君堯稱「人哋發自本身的行動，不需要任何人教」，指出雖不應該有暴力行為，但帶有挑釁性的人不值同情。他又承認，昨晚有部分人他認識，有村長、教師等，反問為何他在元朗出現就「懶緊張」，但又不指摘泛民議員自6月以來未曾譴責暴力事件。

他亦談及昨晚情況，說自己住元朗，昨晚飯後送朋友回元朗，經過見到穿白衣「保鄉衛族的衛士」，有人與他握手，表示支持他表態撐警恢復香港秩序。何君堯稱，知道一旦黑衣人出現，元朗鄉紳會做「保家衛族」工作，故昨晚到場是向相關人等提示法律問題，然後與他們合照。

他又質疑有記者是滋事分子，稱要成立獨立調查委員會調查傳媒運作和制度，有否隨便讓人登記記者證「濫竽充數」。

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