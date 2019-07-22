【元朗襲擊】金澤培譴責暴力　港鐵交代時序 (02:39)

西鐵元朗站昨晚（21日）發生暴力襲擊事件，大批白衣者手持棍等物品襲擊市民，多人受傷。港鐵今日凌晨（22日）發稿，港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵強烈譴責昨晚在鐵路範圍發生的暴力事件，並將全力配合執法機關的調查。他代表港鐵，向受傷的乘客致以深切慰問，並對乘客的經歷深表遺憾。
以下為港鐵交代事件的時序。
7月21日 晚上10時45分
西鐵線元朗站職員發現車站大堂有人發生爭執，車站職員隨即通知車務控制中心。
晚上10時47分
港鐵報警。隨後元朗站大堂發生衝突，其間車站的消防警報被啓動。
晚上10時56分
因應元朗站突發情況，為確保其他乘客安全，車務控制中心安排西鐵線來回方向的列車不停元朗站，同時嘗試安排列車在元朗站接載乘客離開，但由於元朗站月台上有列車因車門受阻未能離開，因而未能成功安排空載列車到元朗站。
晚上11時14分
一架列車停在元朗站往屯門方向的月台，其後月台亦有發生衝突，該列車於11時14分開出。
晚上11時19分
車務控制中心恢復西鐵線於元朗站停車。
晚上11時44分
元朗站大堂再次發生衝突，控制中心安排西鐵線來回方向的列車不停元朗站。
晚上11時55分
因應警方要求，元朗站於11時55分關閉。
對於今次突發事件，港鐵表示，當時港鐵車站內的職員人數有限，他們已即時聯繫車務控制中心以配合所需的車務調動。由於站內有大批人士打鬥，車務控制中心得悉情況後亦即時通知警方尋求協助。