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【元朗襲擊】港鐵：報警後感覺「等好耐警察才到」 (08:30)

西鐵元朗站昨晚（21日）發生暴力襲擊事件，大批白衣者手持棍等物品襲擊市民，多人受傷。港鐵今日凌晨（22日）發稿，港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵強烈譴責昨晚在鐵路範圍發生的暴力事件，並將全力配合執法機關的調查。他代表港鐵，向受傷的乘客致以深切慰問，並對乘客的經歷深表遺憾。

以下為港鐵交代事件的時序。

7月22日　早上8時30分

港鐵車務營運總管鄭群興接受香港電台節目訪問稱，元朗站港鐵職員昨晚透過閉路電視得悉站內發生打鬥，並於晚上10時47分透過專線報警，警方當時回應說：「我哋即刻會派人嚟」，惟鄭群興感覺「等咗好耐警察先到」，亦有繼續聯絡警方，他表示港鐵將作進一步跟進，「會問番咩情況，點解會咁慢」。

鄭群興續說，港鐵昨晚因應情況兩次決定列車不停元朗，提早關閉元朗站則是警方的決定，其間曾有列車未能開出，他解釋是因車門受阻，有人按緊急掣，他形象當時情況非常混亂，對有乘客受傷，非常難過。

至於事後元朗站情況，他指出共有4部閘機因浸水損壞，另有消防設施損毁需工程人員搶修，今早元朗站已恢復列車服務，港鐵於西鐵線會加派保安人員巡邏。

7月21日　晚上10時45分

西鐵線元朗站職員發現車站大堂有人發生爭執，車站職員隨即通知車務控制中心。

晚上10時47分

港鐵報警。隨後元朗站大堂發生衝突，其間車站的消防警報被啓動。

晚上10時56分

因應元朗站突發情況，為確保其他乘客安全，車務控制中心安排西鐵線來回方向的列車不停元朗站，同時嘗試安排列車在元朗站接載乘客離開，但由於元朗站月台上有列車因車門受阻未能離開，因而未能成功安排空載列車到元朗站。

晚上11時14分

一架列車停在元朗站往屯門方向的月台，其後月台亦有發生衝突，該列車於11時14分開出。

晚上11時19分

車務控制中心恢復西鐵線於元朗站停車。

晚上11時44分

元朗站大堂再次發生衝突，控制中心安排西鐵線來回方向的列車不停元朗站。

晚上11時55分

因應警方要求，元朗站於11時55分關閉。

對於今次突發事件，港鐵表示，當時港鐵車站內的職員人數有限，他們已即時聯繫車務控制中心以配合所需的車務調動。由於站內有大批人士打鬥，車務控制中心得悉情況後亦即時通知警方尋求協助。

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