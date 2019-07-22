【元朗襲擊】記協譴責暴力行為　促警立即拘捕施襲者 (01:55)

聯合聲明稱，一群白衣者向市民及記者施襲，用木棒等武器圍毆一男一女記者，導致記者倒地受傷，其中一名男記者被毆至口部大量出血。現場有白衣者搶去電視台攝影機擲至草叢毁壞；事件中最少一名記者需送院救治。

聯合聲明指出，向記者施襲嚴重損害新聞自由及公眾知情權，妨礙其履行第四權天職，記協強烈譴責此等暴力行為，要求警方立即拘捕施襲者，同時緊急呼籲警方履行應有之職責，保護市民及記者。

香港新聞行政人員協會亦強烈譴責，呼籲警方嚴正追究，保障記者採訪安全。協會表示，公然襲擊正進行採訪工作的記者，是對新聞言論自由的嚴重威脅，呼籲社會各界，尊重記者的採訪工作。

獨立評論人協會表示，協會會員柳俊江被白衣者襲擊致頭破血流送院，《立場新聞》女記者及另一名男記者在場報道時遭追擊，協會強烈譴責此等暴力行為，要求特首林鄭月娥兌現競選承諾，保障新聞自由及記者採訪權利，責成相關部門嚴肅處理事件，追究打人者的責任。

獨立評論人協會要求警方解釋，為何傳媒會先於警方到場跟進白衣人事件，警方又何解接報多時才到場，令記者、立法會議員和市民無辜被打。

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