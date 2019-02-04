港聞
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【逃犯條例．721遊行】吳秋北斥民陣煽動非法活動　「塗污國徽破壞一國兩制」 (10:00)

【10:00】港區全國人大代表吳秋北今早（22日）接受香港電台節目訪問，對於示威者昨晚塗污中聯辦國徽，他認為有關行為正挑戰國家主權、主張港獨，破壞一國兩制。他指民陣在遊行終點盧押道呼籲市民「自由活動」，批評有關言論是煽動及慫恿「暴徒」作非法活動，「國徽是國家的象徵，駐港機構代表中央政府，所以行為如公然挑戰國家主權，非常危險，不可忍受」。

【03:15】中聯辦有清潔人員通宵工作，遮蓋及清理門外塗鴉，大門上國徽已不見污迹，有工作人員在國徽後的玻璃天花上清理雜物。

【01:40】持槍的速龍小隊及防暴警察上林士街停車場搜查，其間有警員舉起盾牌疑似避開鏡頭，於停車場內截查兩名相信為德國外媒的男子，當中一人無法出示護照，被多名持盾警員包圍，要求該男子叫朋友拿護照，否則會帶返警署，該男子一度稱要致電大使館求助。

【01:35】被問到為何突然有大批警員進入林士街停車場，有警員表示早前見到有人疑於停車場高處朝干諾道中掟磚，故進入停車場。有市民欲進入停車場取車被拒，警員稱正有行動，着該名市民稍後返來。

【00:33】絕食多天的陳伯向留守者表示「一個都不能少」，盼確定示威者可以安全撤離。

【7月22日 00:01】干諾道中大部分示威者逐步退至恒生總行外。

【7月21日 23:41】示威者逐步退守至干諾道中和永和街交界；警防線續在林士街停車場外，未有推進。

【23:23】信德中心外示威者正在退後，有人呼籲晚上11時25分一起離去。

示威者在林士街停車場外設下防線後，逐步後退。

【22:41】警方於信德中心外再施放催淚彈。

【22:35】警方至少於晚上10時31及34分，在信德中心外再施放催淚彈。

【22:19】於信德中心對開，示威者向警方投擲物品。警方及後施放催淚彈。

【22:07】於信德巴士站外，警方一度短暫舉起「黑旗」後收回。

【21:50】干諾道西港澳碼頭附近冒出煙霧，煙霧沒有刺鼻感。

【21:48】醫管局發言人表示，截至晚上8時，港島遊行活動中共有6女1男不適送院，其中4名女子留醫律敦治醫院，情況穩定，其餘2女1男經治理已出院。

【21:46】警方「速龍小隊」一度想於中區警署外發射催淚彈，有同袍大叫「hold住」。

【21:34】於西環，警方防線向前推前，至近西消防街位置。示威者向中上環方向後退。

【21:08】大批示威者突然湧往金鐘方向，不斷叫退後。

【20:50】大批示威者在西環四散後聚集於中環一帶，干諾道中不少示威者正搬運鐵馬、水馬等雜物，朝中上環方向走。

【20:50】有示威者開始在中環4號幹線的西行線位置設防。

在德輔道西近西邊街交界，有居民於警察防線前稱，不讓他返家，叫他們等，「都不知等到何時」。擾攘數分鐘後，警方放行。

【20:48】民陣宣布，今午反修例遊行的參與人數為43萬人。

民陣召集人岑子杰表示，民陣從沒有計劃遊行到中聯辦，但對公民自發的行動有信心，「他們行動如水，會愛惜自己，會知道怎樣知所進退」。

警方表示，經原定遊行路線最高峰時有13.8萬人。

【20:44】全國政協副主席、前特首梁振英在facebook表示，「嚴厲譴責塗污中聯辦國徽的暴徒，這些敗類必將受到法律的嚴懲、歷史的唾棄」。

【20:39】位於上環永安中心外的示威者正在後退。

【20:25】在德輔道西與水街交界設置了鐵馬，目前德輔道西東行方向留有一條小通道可出入。

【20:19】大批防暴警察在德輔道西往東邊方向推進，在德輔道西及嘉安街交界設防線。

【20:08】警方稱，即將在西環向東面作清場行動。

【20:03】示威者向中聯辦國徽扔黑色漆彈。示威者開始四散，有人呼籲往中環方向走。

【19:51】中聯辦正門及牆身均被塗鴉。

【19:36】大批市民現時聚集於中聯辦外。

【19:23】在中環一帶，除干諾道中全線外，德輔道中全線亦由遊行人士開路，向西環方向前進；皇后大道西暫未見遊行人士走出馬路。

【19:10】大批市民在金鐘站的單程購票機前排隊買單程票，不少人在購票機上放下不同幣值的硬幣，並以不同「紙兜」說明幣值。

【18:51】遊行隊尾到達銅鑼灣崇光百貨位置。

備受遊行人士喜愛的金鐘太古廣場，傍晚時分，廣場內外可見身穿黑衣的人。廣場外，大批市民繼續由金鐘朝中環遮打花園方向前進；廣場內，不少黑衣者三五成群聚集休息、閒逛，氣氛平靜。

【18:30】在上環信德中心， 部分示威者搬動路障，市民續向西環方向前進。

【18:23】經過盧押道終點後，在分域街循道衛理聯合教會香港堂外，約百人唱聖詩，部分遊行人士鼓掌支持，有人上前握手。

【18:15】於夏慤道，有人呼籲向中環終審法院（即舊立法會）、今次遊行原定的終點前進。

【18:07】於夏慤道，有人呼籲朝中環方向前行，並說要將物資遷移。有人解釋轉場決定是「剛剛傾出來」。大批在場人士聽畢後，動身向中環方向前行。

明報記者所見，在通訊軟件Telegram數個群組內，均先後有人呼籲改往中環。

【17:57】添美道石壆被人以黑色噴漆噴上「沒有暴徒，只有暴政」字句。

【17:40】立法會發出通知，稱據警方評估，立法會綜合大樓現時不安全，籲盡快撤離。

【17:20】警方在夏慤道上未有任何佈防。

【17:12】夏慤道全佔。現場有巴士及私家車等車輛緩慢駛離。

【17:10】有市民走出夏慤道，佔據夏慤道西行線。

【16:46】有市民聚於海富中心外，包括夏慤道石壆側的車路，主幹道西行五條線暫未受影響。

有遊行市民在警總外大喊「香港警察，知法犯法」。部分人在金鐘朝政府總部前行，部分則前往太古廣場。

【16:37】不少遊行人士抵達盧押道終點後，繼續朝金鐘方向前行。

【16:30】警方原在軒尼詩道與盧押道交界佈防，惟其後向警察總部方向撤退，目前示威者佔據軒尼詩道往金鐘方向前進。

【16:27】軒尼詩道近天樂里較早時間有人高空擲水彈，沒人受傷。有目擊者稱水彈來自友誼大廈一個高層單位。

【16:19】遊行隊頭已抵終點。

大會代表途經灣仔站口時表示，會在盧押道宣布解散，「如何離開」則只能問警察。

【16:12】遊行起步逾半個小時，維園內人群開始疏落，集中在從維園進入高士威道的數個閘口。

【16:08】波斯富街入軒尼詩道疑有人高空擲物。

【16:00】遊行隊頭抵達崇光百貨外，人潮塞滿馬路。

33歲姚小姐和數個朋友化身「連儂人」，在遊行隊伍中派發便條貼，供參加者寫上字句後貼在他們身上。

【15:53】有市民將高士威道路牌上的「士」字貼上「示」字，變成「高示威道」；英文「Causeway Road」則改為「Go Protest Road」。

【15:47】李卓人與陳日君位於崇光百貨外，李卓人呼籲已擠滿崇光對出馬路的人潮，考慮入維園。他另高呼「香港人，加油！」

【15:39】民陣讀畢宣言後，遊行起步，進入高士威道。

【15:17】下午3時，陸續有穿黑衣的市民聚集於銅鑼灣一帶的軒尼詩道，部分人手持橫額及標語，等候加入民陣遊行隊伍。

在警察總部外的告士打道、分域街、謝斐道、駱克道及軒尼詩道一帶，有軍裝警員巡邏；4輛警車停泊在告士打道。

【14:55】歌手何韻詩在起步前接受訪問，她表示有「維穩機器」旨在分化群眾，期望今日遊行不會因此發生衝突，呼籲群眾冷靜處理，又相信經過一個多月的示威遊行，群眾已有經驗應對，可發揮靈活性及智慧化解，保護身邊人。

黃太帶同6歲兒子首次參與遊行，黃太稱，看到警方在沙田新城市廣場的行為「太過分」，希望與兒子一同向青年人帶出「不是只有你們」的信息，與青年人同行。

【14:45】《逃犯條例》修訂風波未止，民陣今午（21日）再就反修例發起遊行，由維園出發，訴求包括要求成立獨立調查委員會、撤回惡法、撤銷檢控、成立真普選等。

下午2時45分，維園暫未企滿一個足球場。天氣炎熱，不少市民站在足球場兩旁有大樹遮蔭的行人通道；市民陸續進場。

另外，金鐘政府總部及立法會示威區一帶未見示威者聚集，特首辦外添華道與龍和道交界，繼續放滿兩米高的水馬佈防，明報記者現場所見，8名警員坐在水馬陣出入口位置。此外，立法會示威區附近的出入口有警戒線圍封，並貼上印有「嚴禁進入」的紙張，海富中心天橋往政府總部的入口亦被水馬陣阻隔。

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圖輯：7‧21反修例遊行 電車站成「連儂牆」

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