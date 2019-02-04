【元朗襲擊．短片】柳俊江頭縫8針稱無礙　醫管局：45傷22人留院1危殆 (09:21)

Yoho Mall又對昨晚有市民在港鐵元朗站通往商場的通道上遇到襲擊及受傷，深表震驚和遺憾，並向受傷市民致以慰問，希望他們早日康復。

【08:55】資深傳媒人柳俊江今早（22日）接受電台訪問表示，昨晚在元朗YOHO的天橋看到一名青年被圍毆，他想上前協助時，隨即被5至6人毆打，他們手持鐵通，打了好一陣子。他說頭部縫了8針，手腳共縫了3針，身上還有些瘀傷。

【08:40】醫管局表示，昨晚（21日）元朗西鐵站白衣人毆打市民事件中，共有45名傷者。截至上午7時，仍有22人留醫屯門醫院及博愛醫院，當中1名男子情況危殆，4男1女嚴重，15男1女穩定，其餘19男4女傷者已出院。

【03:20】在元朗站被襲擊受傷的資深傳媒人柳俊江在facebook個人專頁報平安，稱已到醫院接受治療，沒有大礙，囑咐大家小心。

【02:13】趙小姐稱，昨晚（21日）約11時許與友人行經元朗站，其間發現大堂有人被打，友人欲幫忙時亦遭殃。當時穿白衣的趙小姐下意識保護友人，其間後腦一度被打，之後感暈眩倒地，及後送至博愛醫院，要照X光，現時站起來走路也會暈。趙小姐說，該批襲擊者已「紅了眼，見人就打」，形容是無妄之災。

鄺先生表示，昨晚近11時下班，準備由元朗站乘西鐵返回屯門住處，入閘後發現一批白衣者打人，數人被打至倒地，多人流血。當時鄺先生拿着手機拍攝，及後被兩個有紋身白衣者，分別拿着木棍和傘從後襲擊，「幾十個人衝過來」，見人就打。鄺先生在博愛醫院等候照X光，背部和手指腫了，頭部或需要縫針。

【02:02】大批防暴警察於南邊圍村進行調查。

消防處表示，西鐵元朗站襲擊事件至今共有15名傷者送往博愛醫院治理。

【01:15】楊太與兒子昨晚（21日）約11時許駕車到元朗站附近，其後欲經港鐵站前往商場，其兒子穿着黑衣，及後被人打至右眼腫脹和頭部受傷。楊太正在博愛醫院急症室等候兒子接受治療。她稱，兒子昨並無外出參與遊行示威，只是欲到商場購物，豈料也會受傷，質疑為何警方當時很遲還沒到場。

陳小姐與丈夫昨晚近11時到元朗站，得知一群白衣人在大堂聚集，其丈夫為保護《立場新聞》記者被棍等打傷。陳小姐稱丈夫應被「打穿頭」，惟現時仍未能聯絡到丈夫，未知他在哪間醫院。

博愛醫院急診室廣播稱，有大量災難事故傷者，等候時間會相對延長，情況穩定者可轉到其他醫院求診。

【00:57】港鐵表示，據初步了解，車務控制中心昨晚10時45分左右收到元朗站報告，表示有乘客發生爭執；同一時間，港鐵收到警方通知，稱元朗站有人報警求助。港鐵續稱，當準備報警時，獲警方通知元朗站有人報警求助。

【00:47】民主派立法會議員強烈譴責警方失職，令元朗淪為黑社會治港，「警黑合作之嫌疑，更是鋪天蓋地」。民主派議員要求立即與特首林鄭月娥會面，商討解決民間災難、管治危機。

民建聯堅決反對任何暴力行為，予以嚴厲譴責，要求警方嚴肅跟進。

【00:46】消防處表示，西鐵元朗站襲擊事件共有7名傷者送往博愛醫院治理。

【00:35】現時元朗站仍有市民，多人受傷，資深傳媒人柳俊江血流披面。

柳俊江昨晚（21日）約11時在facebook留言：「我現在出發，元朗幫手。全部人，一齊去」。大批網民正在其facebook留言，祝願他早日康復。

【00:21】於元朗站因直播遇襲被打的《立場新聞》女記者在個人facebook表示，已離開現場，她雙手、右肩受輕傷有血，後腦腫起，感少許頭暈，正由上司陪同前往驗傷。

【00:12】基督教香港信義會天水圍外展社會工作隊即時開放中心，予有需要人士休息。地址為天水圍天瑞邨瑞輝樓地下。

【7月22日 00:06】民陣表示，強烈譴責元朗暴徒襲擊市民。

民陣呼籲，特首林鄭月娥應停止撕裂社會，回應5大訴求，讓香港可以重回正軌。

警方發言人表示，一名女子昨晚（21日）10時許報警，稱自己因穿黑衣不敢回家，亦有多人報案稱西鐵元朗站閘內有多名白衣人追打黑衣人。此外，一名男子報稱在安寧路被白衣人打傷，另亦有男子在朗日路遇襲，需召救護車治理。

【7月21日23:59】應警方要求，元朗站於11時55分關閉。

【23:56】港鐵稱，在屯門站曾有乘客發生爭執及阻礙列車車門關閉，令列車一度未能開出。

【23:48】港鐵表示，因車站有突發情況，西鐵線來回方向列車於11時45分左右不停元朗站。

現場市民續不斷指罵警員，不滿警員太遲到場，一度叫囂「可恥」、「黑警」。

【23:30】民主黨立法會議員林卓廷正前往屯門醫院。

現時站內仍有市民不斷指罵警員，有人聲稱其妻子被打。

【23:26】西鐵線列車來回方向已於晚上11時20分回復正常，恢復於元朗站上落客。

【23:16】警察到場，惟白衣者已離開。救護員陸續接走傷者。

立法會議員林卓廷遇襲受傷，口角流血。

【23:08】大批白衣者走到月台，進入車廂向市民施襲。

【23:01】《立場新聞》記者直播期間遇襲被打。

港鐵稱已報警；因應元朗站大堂出現突發事件，西鐵線列車來回方向不停元朗站，同時安排列車在元朗站接載乘客離開元朗站。

【22:55】於西鐵元朗站出現大批白衣者，有人手持棍，部分戴着口罩，向站閘內人士叫囂。