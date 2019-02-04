【逃犯條例．721遊行】中聯辦國徽遭塗污　梁振英：嚴厲譴責　毛孟靜：冀理解行為背後意義 (22:00)

梁振英晚上在facebook表示，「嚴厲譴責塗污中聯辦國徽的暴徒，這些敗類必將受到法律的嚴懲、歷史的唾棄」。

民主派會議召集人毛孟靜稱，示威者表達了對中聯辦在港干預、插手的憤怒，主要以破壞物件為主，未見傷人、衝擊或硬闖等行為，冀中聯辦可嘗試理解行為背後的意義。民主黨林卓廷稱，雖然有人塗污國徽，示威基本上尚算和平。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤譴責示威者對中聯辦外牆、國徽等的破壞行為，認為塗污國徽不僅犯法，更是挑戰中央權威。行政會議成員、民建聯張國鈞指出，反修例示威的議題似乎已轉變，批評示威者是借社會運動氣氛、對社會的不滿，帶到否定一國兩制上。

工聯會表示，嚴厲譴責民陣煽動港獨分子、蒙面暴徒圍攻中聯辦，公開鼓吹港獨、塗污國徽、損害國家形象的罪惡行徑。

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