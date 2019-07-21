曾蔭權稱獄中感絕望　反思從政時自利虛榮 (19:19)

稱香港是福地 「一定會變好」

曾蔭權自言在香港土生土長，形容港人真誠，雖容易發火，但亦講道理。被問到香港現時「病了」，他稱今日為宗教交流，但強調香港是福地，「不需要擔心，一定會變好」，又稱過程定有很多問題，要有信心而勿要求太高。

判囚成就「靈魂重生」

曾蔭權形容，其罪成判決徹底粉碎其社交生活，由公職生涯頂峰變成階下囚，然而監獄闖入其人生旅程後，成就了他的「靈魂重生」，以愛連結家人，會對朋友、敵人表達同情與關心，與過往從政時充滿自利、虛榮是天淵之別。他稱過往常與同事說要信香港人，「現時更堅信，要愛香港人」。

自揭獄中受焦慮症困擾

他續說法官頒布裁決時感難以置信，「深深信奉的道德、公務員的誠信與榮譽，一下子付諸東流」，更自揭在獄中絕望如影隨形，一直失眠、受焦慮症困擾，甚至晚上醒來一度失去空間、時間觀念，全身顫抖高呼要見太太，約3周過後適應獄中生活，偶然哮喘發作，會氣促及嚴重咳嗽。其後他認為發生的事並不簡單，「是反映天主的旨意，有祂的原因，遠超法律爭議」，強調命運面對巨大改變定有深層意義。

相關報道：曾蔭權上訴得直︰心內滿溢感恩 不枉堅持信念（2019年6月26日）

相關報道：曾蔭權案被控三罪 每項最高可判囚7年（2017年2月16日）