【逃犯條例】葉國謙：現階段宜交監警會階段性調查 (17:19)

政府提出修訂《逃犯條例》引發連串遊行活動甚至警民衝突，社會有輿論要求成立獨立調查委員會，查清事件的來龍去脈。行政會議成員、民建聯葉國謙今日（21日）出席港台節目《城市論壇》時表示，現階段宜交由監警會作階段性調查。
葉國謙表示，雖有成立獨立調查委員會的需要，但並非現在，亦不需現時就由法官團隊去調查，因監警會現已主動審視與反修例有關的大型公眾活動，可交由他們就事件做階段性調查。葉國謙又指出，交由監警會調查警察是現行制度，民陣或其他人也可透過現有制度投訴警察。
民陣召集人岑子杰則反駁稱，「獨立調查委員會點會唔喺現行制度啊」，又表示葉國謙一直指不要只調查警察，但監警會正正只查警察，相反獨立調查委員會便會兼查警察以外的所有人，例如特首林鄭月娥及行政會議為何會做錯政治決定及為何6月9日遊行後政府不立即宣布撤回修例。岑子杰稱，民陣今天的遊行會重申五大訴求，包括成立獨立調查委員會。
公民黨主席梁家傑表示，現時政府首先要撤回修例，及承認修例決定破壞「一國兩制」，另必須成立獨立調查委員會，並點名可由終審法院前首席法官李國能、前警務處長李明逵、前律政司長黃仁龍及前立法局主席黃宏發等人士擔當成員，相信會更具公信力及能保障各方人士。梁家傑又表示，相信現在中共在操盤，指若中共「唔想香港真係無咗就收手啦」。
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