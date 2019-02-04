【逃犯條例．721遊行】市民嘆累　以遊行回應政府冷血冷漠 (17:46)

【16:40】年過七旬、已退休的鍾生鍾太從馬鞍山到港島參與遊行。鍾生強調，政府一定要設立獨立調查委員會，否則「永遠解唔開呢個結」，又認為政府「死不認錯」，兩老走上街是希望為香港「爭一點氣」。鍾太說，特首林鄭月娥「出賣香港」，必須聽到「撤回」兩字才罷休。

【15:49】33歲姚小姐和數個朋友化身「連儂人」，在遊行隊伍中派發便條貼，供參加者寫上字句後貼在他們身上。姚小姐說，近日各區連儂牆均受破壞，「沒想過如此和平的表達方式都會有人不滿」；收集到的便條貼會帶回家留念，記住香港曾發生如此轟動的反修例運動。

【15:02】黃太帶同6歲兒子首次參與遊行，黃太稱，看到警方在沙田新城市廣場的行為「太過分」，希望與兒子一同向青年人帶出「不是只有你們」的信息，與青年人同行。她說，前線抗爭者是「大聲」表達訴求，但非人人能衝前，她認為在後面的人也能以後援形式「細聲」參與。

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