【逃犯條例．721遊行】警籲遊行人士盡快離開　西區分區警署報案室服務暫停 (19:51)

【19:49】警方表示，由於西區德輔道西一帶道路被嚴重阻塞，西區分區警署報案室服務暫停，直至另行通知。
警方較早時間呼籲遊行人士盡快離開，並稱由於金鐘、中環附近一帶交通已經癱瘓，上環交通亦嚴重阻塞，警方建議如無必要，市民及駕駛人士應避免行經附近一帶。
【18:45】警方建議要離開會展的市民，可考慮3條路線：從會展以東一帶經會議道的巴士總站乘車離開；於灣仔碼頭乘搭天星小輪或公共交通工具離開；經博覽道中步行往會議道及菲林明道，並往銅鑼灣方向離開。
【18:17】警方下午5時10分發稿，稱遊行隊頭已到達灣仔盧押道終點，呼籲仍未到達終點的遊行人士，盡量按警方較早前發出的建議，於到達終點後，經皇后大道東或灣仔道，向跑馬地方向離開。而已經到達金鐘的參加者，應避免在金鐘或中環一帶停留，並應盡快乘坐公共交通工具離開。
【16:20】警方下午4時02分發稿表示，港島區正舉行由維園出發的公眾活動，活動終點設於灣仔莊士敦道及盧押道交界，呼籲參加者在活動完結後，經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。
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