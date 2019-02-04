【逃犯條例．721遊行】遊行市民化身「連儂人」（附直播） (16:26)

【16:08】波斯富街入軒尼詩道疑有人高空擲物。

【Live：明報即時新聞facebook專頁直播民陣遊行】

【16:00】遊行隊頭抵達崇光百貨外，人潮塞滿馬路。

33歲姚小姐和數個朋友化身「連儂人」，在遊行隊伍中派發便條貼，供參加者寫上字句後貼在他們身上。姚小姐說，近日各區連儂牆均受破壞，「沒想過如此和平的表達方式都會有人不滿」；收集到的便條貼會帶回家留念，記住香港曾發生如此轟動的反修例運動。

【15:53】有市民將高士威道路牌上的「士」字貼上「示」字，變成「高示威道」；英文「Causeway Road」則改為「Go Protest Road」。

【15:47】李卓人與陳日君位於崇光百貨外，李卓人呼籲已擠滿崇光對出馬路的人潮，考慮入維園。他另高呼「香港人，加油！」

【15:39】民陣讀畢宣言後，遊行起步，進入高士威道。

【15:17】下午3時，陸續有穿黑衣的市民聚集於銅鑼灣一帶的軒尼詩道，部分人手持橫額及標語，等候加入民陣遊行隊伍。

在警察總部外的告士打道、分域街、謝斐道、駱克道及軒尼詩道一帶，有軍裝警員巡邏；4輛警車停泊在告士打道。

【14:55】歌手何韻詩在起步前接受訪問，她表示有「維穩機器」旨在分化群眾，期望今日遊行不會因此發生衝突，呼籲群眾冷靜處理，又相信經過一個多月的示威遊行，群眾已有經驗應對，可發揮靈活性及智慧化解，保護身邊人。

黃太帶同6歲兒子首次參與遊行，黃太稱，看到警方在沙田新城市廣場的行為「太過分」，希望與兒子一同向青年人帶出「不是只有你們」的信息，與青年人同行。她說，前線抗爭者是「大聲」表達訴求，但非人人能衝前，她認為在後面的人也能以後援形式「細聲」參與。

【14:45】《逃犯條例》修訂風波未止，民陣今午（21日）再就反修例發起遊行，由維園出發，訴求包括要求成立獨立調查委員會、撤回惡法、撤銷檢控、成立真普選等。

下午2時45分，維園暫未企滿一個足球場。天氣炎熱，不少市民站在足球場兩旁有大樹遮蔭的行人通道；市民陸續進場。

另外，金鐘政府總部及立法會示威區一帶未見示威者聚集，特首辦外添華道與龍和道交界，繼續放滿兩米高的水馬佈防，明報記者現場所見，8名警員坐在水馬陣出入口位置。此外，立法會示威區附近的出入口有警戒線圍封，並貼上印有「嚴禁進入」的紙張，海富中心天橋往政府總部的入口亦被水馬陣阻隔。

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