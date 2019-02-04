【逃犯條例．721遊行】市民入夜未散　聚中聯辦外　正門牆身被塗鴉 (19:56)

【19:36】大批市民現時聚集於中聯辦外。

【19:23】在中環一帶，除干諾道中全線外，德輔道中全線亦由遊行人士開路，向西環方向前進；皇后大道西暫未見遊行人士走出馬路。

【19:10】大批市民在金鐘站的單程購票機前排隊買單程票，不少人在購票機上放下不同幣值的硬幣，並以不同「紙兜」說明幣值。

【18:51】遊行隊尾到達銅鑼灣崇光百貨位置。

備受遊行人士喜愛的金鐘太古廣場，傍晚時分，廣場內外可見身穿黑衣的人。廣場外，大批市民繼續由金鐘朝中環遮打花園方向前進；廣場內，不少黑衣者三五成群聚集休息、閒逛，氣氛平靜。

【18:30】在上環信德中心， 部分示威者搬動路障，市民續向西環方向前進。

【18:23】經過盧押道終點後，在分域街循道衛理聯合教會香港堂外，約百人唱聖詩，部分遊行人士鼓掌支持，有人上前握手。

【18:15】於夏慤道，有人呼籲向中環終審法院（即舊立法會）、今次遊行原定的終點前進。

【18:07】於夏慤道，有人呼籲朝中環方向前行，並說要將物資遷移。有人解釋轉場決定是「剛剛傾出來」。大批在場人士聽畢後，動身向中環方向前行。

【Live：明報即時新聞facebook專頁直播民陣遊行】

明報記者所見，在通訊軟件Telegram數個群組內，均先後有人呼籲改往中環。

【17:57】添美道石壆被人以黑色噴漆噴上「沒有暴徒，只有暴政」字句。

【17:40】立法會發出通知，稱據警方評估，立法會綜合大樓現時不安全，籲盡快撤離。

【17:20】警方在夏慤道上未有任何佈防。

【17:12】夏慤道全佔。現場有巴士及私家車等車輛緩慢駛離。

【17:10】有市民走出夏慤道，佔據夏慤道西行線。

【16:46】有市民聚於海富中心外，包括夏慤道石壆側的車路，主幹道西行五條線暫未受影響。

有遊行市民在警總外大喊「香港警察，知法犯法」。部分人在金鐘朝政府總部前行，部分則前往太古廣場。

【16:37】不少遊行人士抵達盧押道終點後，繼續朝金鐘方向前行。

【16:30】警方原在軒尼詩道與盧押道交界佈防，惟其後向警察總部方向撤退，目前示威者佔據軒尼詩道往金鐘方向前進。

【16:27】軒尼詩道近天樂里較早時間有人高空擲水彈，沒人受傷。有目擊者稱水彈來自友誼大廈一個高層單位。

【16:19】遊行隊頭已抵終點。

大會代表途經灣仔站口時表示，會在盧押道宣布解散，「如何離開」則只能問警察。

【16:12】遊行起步逾半個小時，維園內人群開始疏落，集中在從維園進入高士威道的數個閘口。

【16:08】波斯富街入軒尼詩道疑有人高空擲物。

【16:00】遊行隊頭抵達崇光百貨外，人潮塞滿馬路。

33歲姚小姐和數個朋友化身「連儂人」，在遊行隊伍中派發便條貼，供參加者寫上字句後貼在他們身上。

【15:53】有市民將高士威道路牌上的「士」字貼上「示」字，變成「高示威道」；英文「Causeway Road」則改為「Go Protest Road」。

【15:47】李卓人與陳日君位於崇光百貨外，李卓人呼籲已擠滿崇光對出馬路的人潮，考慮入維園。他另高呼「香港人，加油！」

【15:39】民陣讀畢宣言後，遊行起步，進入高士威道。

【15:17】下午3時，陸續有穿黑衣的市民聚集於銅鑼灣一帶的軒尼詩道，部分人手持橫額及標語，等候加入民陣遊行隊伍。

在警察總部外的告士打道、分域街、謝斐道、駱克道及軒尼詩道一帶，有軍裝警員巡邏；4輛警車停泊在告士打道。

【14:55】歌手何韻詩在起步前接受訪問，她表示有「維穩機器」旨在分化群眾，期望今日遊行不會因此發生衝突，呼籲群眾冷靜處理，又相信經過一個多月的示威遊行，群眾已有經驗應對，可發揮靈活性及智慧化解，保護身邊人。

黃太帶同6歲兒子首次參與遊行，黃太稱，看到警方在沙田新城市廣場的行為「太過分」，希望與兒子一同向青年人帶出「不是只有你們」的信息，與青年人同行。

【14:45】《逃犯條例》修訂風波未止，民陣今午（21日）再就反修例發起遊行，由維園出發，訴求包括要求成立獨立調查委員會、撤回惡法、撤銷檢控、成立真普選等。

下午2時45分，維園暫未企滿一個足球場。天氣炎熱，不少市民站在足球場兩旁有大樹遮蔭的行人通道；市民陸續進場。

另外，金鐘政府總部及立法會示威區一帶未見示威者聚集，特首辦外添華道與龍和道交界，繼續放滿兩米高的水馬佈防，明報記者現場所見，8名警員坐在水馬陣出入口位置。此外，立法會示威區附近的出入口有警戒線圍封，並貼上印有「嚴禁進入」的紙張，海富中心天橋往政府總部的入口亦被水馬陣阻隔。

相關報道：

市民嘆累 以遊行回應政府冷血冷漠

警籲遊行人士盡快離開 西區分區警署報案室暫停