【逃犯條例】逾200醫生聯署聲明　引醫者誓詞盼守護香港 (14:35)

港大深圳醫院院長盧寵茂昨（20日）在「守護香港」集會讀出逾200名醫生簽署的「毋傷害 護香港」聲明，內容包括醫者誓詞的「我對傷患負責，不因任何宗教、國籍、種族、政治或地位不同而有所差別；即使面臨威脅，我的醫學知識也不與人道相違」，又稱在傷患時刻，願獅子山下人人團結、七百萬港人以醫者誓詞守護香港。