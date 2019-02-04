【逃犯條例】逾200醫生聯署聲明　引醫者誓詞盼守護香港 (14:35)

港大深圳醫院院長盧寵茂昨（20日）在「守護香港」集會讀出逾200名醫生簽署的「毋傷害 護香港」聲明，內容包括醫者誓詞的「我對傷患負責，不因任何宗教、國籍、種族、政治或地位不同而有所差別；即使面臨威脅，我的醫學知識也不與人道相違」，又稱在傷患時刻，願獅子山下人人團結、七百萬港人以醫者誓詞守護香港。
聯署者至今午（21日）2時許包括：
1. 盧寵茂
2. 梁道偉
3. 黃德興
4. 莊厚明
5. 吳德亮
6. 游子覺
7. 胡志和
8. 陳國齡
9. 潘佩璆
10. 陳漢明
11. 沈偉翹
12. 陳楚英
13. 莫鎮安
14. 羅振邦
15. 温淑琼
16. 徐成之
17. 張敏芳
18. 陳衍里
19. 郭威明
20. 盧佩儀
21. 黄美玲
22. 鄧惠瓊
23. 霍文遜
24. 許家驊
25. 黃徳鄰
26. 余嘉輝
27. 盧國輝
28. 李劍雄
29. 袁國強
30. 吳國夫
31. 李錫光
32. 魏偉達
33. 譚劍明
34. 伍煥良
35. 吳奎
36. 周美仙
37. 盛斌
38. 鄭楚豪
39. 羅光彦
40. 林鑑華
41. 謝初發
42. 梁琳明
43. 呂潤開
44. 姚銘廣
45. 林顺潮
46. 陳健強
47. 何錦倫
48. 陳子揚
49. 方平正
50. 盧礎文
51. 周伯展
52. 馮加信
53. 姚本基
54. 何啟華
55. 熊健
56. 顏思遠
57. 周李舒雅
58. 徐幼葵
59. 梅中和
60. 梁國全
61. 黎炳民
62. 徐錫漢
63. 顧家銘
65. 鄭嘉良
66. 伍華山
67. 黃煜
68 周國安
69. 黃小山
70. 黃漢文
71. 魏文超
72. 徐國樑
73. 張明智
74. 林國基
75. 任德光
76. 余俊豪
77. 董文忠
78. 王榮祥
79. 林焯森
80. 何碧頤
81. 洪裕德
82. 林哲玄
83. 葉維傑
84. 岑健
85. 黃木鎮
86. 楊日華
87. 韋玉珍
88. 陳真光
89. 周笑平
90. 蔡麗強
91. 鍾思源
92. 區鑑東
93. 梁慧儀
94. 吳少君
95. 郭寶賢
96. 莊文煜
97. 王予婷
98. 陳楚文
99. 李少榮
100. 林漢民
101. 崔綺玲
102. 胡廣森
103. 謝達成
104. 林展輝
105. 杜榮基
106. 林楚明
107. 陳國超
108. 陳漢威
109. 葉少輝
110. 黃榮光
111. 邱振中
112. 陳漢儀
113. 區兆基
114. 吳炳榮
115. 陳俊銘
116. 黃亭亭
117. 胡永祥
118. 梁自基
119. 黃志強
120. 郭文偉
121. 潘文基
122. 潘逸陞
123. 郭昶熹
124. 關少琼
125. 蘇志朗
126. 周志平
127. 林蓋世
128. 李天澤
129. 譚聖柏
130. 陳少慧
131. 何美華
132. 鄭培偉
133. 袁德浩
134. 林培榮
135. 林潔瑩
136. 黃詠儀
137. 唐家輝
138. 高永文
139. 劉仲恆
140. 梁頌璋
141. 何昭明
142. 曹志斌
143. 楊棨鳴
144. 唐漢軍
145. 鐘志超
146. 蔡智華
147. 歐陽奕初
148. 林正財
149. 鄺國雄
150. 吳志強
152. 張漢明
152. 吳永哠
153. 周鶴平
154. 談秉正
155. 尹徳勛
156. 陳智榮
157. 李眀輝
158. 司徒敬豪
159. 唐繼昇
160. 郭健華
161. 關潔華
162. 劉楚釗
163. 陳念德
164. 殷榮華
165. 鄭鎮光
166. 吳志強
167. 黃潤芳
168. 佘達明
169. 梁裕龍
170. 許睿
171. 羅毅槡
172. 謝家明
173. 張光宇
174. 張寶賢
175. 禢桂芬
176. 冮孟儀
177. 周振權
178. 吳廣鴻
179. 胡兆雲
180. 鍾浩然
181. 余秋良
182. 楊志峰
183. 林淵
184. 嚴慕間
185. 陳潔霜
186. 陳志健
187. 楊子健
188. 黎卓先
189. 覃伯英
190. 梁萬里
191. 王學勤
192. 陳國禧
193. 梁仲權
194. 朱曄
195. 郝大瑋
196. 陳宇鈞
197. 黃漢光
198. 賴偉明
199. 賴秀輝
200. 葉國楝
201. 陳育華
202. 鄧遠釗
203. 徐志良
204. 林志強
205. 洪永樂
206. 林子雲
207. 何建勳
209. 余惠玲
210. 吳國光
211. 凌志堅
212. 陳穎宜
213. 郭子熹
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