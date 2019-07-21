【逃犯條例】社福界靜默遊行　社工斥政府「龜縮」 (12:35)

香港社會工作者總工會、社工復興運動等5個社福團體今早（21日）發起主題為「社工受夠了」的靜默遊行，由灣仔修頓球場出發，至下午12時35分，遊行隊伍到達政府總部外，發起團體宣布有4000人參加。有份參加遊行的社工批評，政府一直「龜縮」，不願付出誠意主動化解今次風波，但示威及衝突引發集體情緒問題「已涉及不同年齡層」，反問社工為何要一直為政府「執屎」？
遊行隊伍由早上11時出發，本報記者現場目測，人龍由起點灣仔軒尼詩道站滿至莊士敦道。發起團體自製道具，在巨型黑波上寫有「政治問題」，參與者之一的立法會議員張超雄稱，道具寓意「交番個波（責任）給林鄭」。
張超雄認為今次修訂《逃犯條例》帶來極大社會危機是「政府自製」，「社福界一直為示威及衝突引發集體情緒問題作出支援，但今次的是政治問題，應當由政治解決，社工不是政府的棋子，亦不是維穩工具」，否則社工會做到「爆煲」。
註冊社工袁小姐稱，在風波以來自發組織支援不同有情緒問題的年輕人，「例如收到企跳的個案，半夜便會出動」，她說即使是社工本身亦壓力爆煲，「年輕人感到很無助，但今次是政治風波，社工也不能解決根本問題，我們也感到很無助，如何幫到年輕人」。
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