【逃犯條例】社福界靜默遊行　社工斥政府「龜縮」 (12:35)

遊行隊伍由早上11時出發，本報記者現場目測，人龍由起點灣仔軒尼詩道站滿至莊士敦道。發起團體自製道具，在巨型黑波上寫有「政治問題」，參與者之一的立法會議員張超雄稱，道具寓意「交番個波（責任）給林鄭」。

張超雄認為今次修訂《逃犯條例》帶來極大社會危機是「政府自製」，「社福界一直為示威及衝突引發集體情緒問題作出支援，但今次的是政治問題，應當由政治解決，社工不是政府的棋子，亦不是維穩工具」，否則社工會做到「爆煲」。

註冊社工袁小姐稱，在風波以來自發組織支援不同有情緒問題的年輕人，「例如收到企跳的個案，半夜便會出動」，她說即使是社工本身亦壓力爆煲，「年輕人感到很無助，但今次是政治風波，社工也不能解決根本問題，我們也感到很無助，如何幫到年輕人」。

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