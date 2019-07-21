警荃灣工廈檢炸藥拘3男　現場解封　民族陣綫成員未獲釋 (12:29)

本報向「香港獨立聯盟」召集人陳家駒查詢事件，他表示，組織一直主張宣揚政治理念，沒有任何製作爆炸品的計劃，昨日收到消息後感到震驚。他透露，鄧梓驄加入「香港獨立聯盟」一年，現時已有律師與他聯絡，期望周一（22日）前可獲准保釋。

【12:11】警方前晚於荃灣搗破一個製作炸藥的「自家實驗室」，檢獲兩公斤烈性炸藥TATP（三過氧化三丙酮）、燃燒彈及鏹水等武器，3名男子被捕。「香港民族陣綫」同日亦承認，其中一名被捕男子盧溢燊為其成員，但組織否認有任何製作爆炸品的計劃。香港民族陣綫發言人梁頌恆表示，現時盧溢燊仍未獲准保釋，須待保釋後再作跟進。

另外，涉事工廈凌晨已解封。記者今早到場視察，見警方昨日引爆TATP的天台，機房門及氣窗均被震開，地面留有碎片。工廈21樓租戶張先生透露，上周三（17日）起發現一名身穿運輸物流公司工作服的男子，在工廈「走來走去」，懷疑是警方派員前來「踩線」。張先生又說，該「實驗室」原為劏房單位，面積約100呎，住戶多為年輕人，由於他們夜歸，故「日頭好少撞到」。

張先生認為，警方在最敏感的情況下稱找到對立陣營人士的武器，又說劏房內藏有大量TATP，說法不合理，「咁細的單位點會放到咁大量？不可能塞到入去」。

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