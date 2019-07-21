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2019年7月21日星期日
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高鐵南昌通風樓 消防泵疑過熱冒煙
(11:17)
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凌晨零時許，長沙灣深旺道高鐵南昌通風樓一泵房，有消防泵疑過熱冒煙，職員見狀報警。消防員接報到場開喉灌救，事件中沒有人受傷，消防經調查後，相信冒煙原因沒有可疑。
相關字詞﹕
高鐵
南昌通風樓
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