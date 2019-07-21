【逃犯條例】三大官媒評「守護香港」集會　籲各界集中經濟民生 (09:41)

建制派昨午（20日）在金鐘添馬公園舉行「守護香港」集會，三間內地官媒均就此發表評論文章，呼籲香港各界應集中精力發展經濟民生。
《人民日報》今日（21日）發表題為〈共同反對暴力 珍惜法治秩序〉的評論員文章，稱反對暴力、維護法治和安定、「不能再亂下去了」等是香港主流民意，也是所有關心香港人的共同心聲；期待香港各界團結一致，共同反對暴力，支持特首和特區政府落實「一國兩制」、凝聚社會共識，集中精力發展經濟、改善民生、促進和諧。
《環球時報》亦發表題為〈香港「沉默的大多數」不會永遠沉默〉社評，稱維護香港法治，反對暴力，進而守護香港的經濟和安寧生活是聚集者們的主要訴求，是在之前示威屢現嚴重暴力、一些暴力示威者的氣焰愈發囂張的背景下，香港民眾的一次集體吶喊。評論認為，社會急需冷靜下來，在修復法治權威的基礎上，重新將公眾的注意力凝聚到城市建設，針對各種問題，尤其是讓年輕人感到困擾的問題制定切實有效的對策，通過改善他們的工作和生活條件，將更多的年輕人爭取到主流價值陣營中來。
新華社昨發表題為〈齊心反暴力 共同護香港〉的時評文章，表示廣大香港市民所守護的是生於斯長於斯的家園，更是香港長期以來引以為傲、賴以生存發展的法治基石。連日來，香港「沉默的大多數」開始密集發聲，愈來愈多的人站出來向暴力說「不」，支持特區政府和警方依法履行職責，支持有關機構依法追究暴力犯罪者的刑事責任，重塑法治環境。文章呼籲，香港各界應理性團結，聚焦經濟民生。
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