【逃犯條例．721遊行】港島多條巴士線改道　港鐵或不停個別車站（附列表） (14:26)

【14:26】港鐵預計因公眾活動進行，天后、銅鑼灣、灣仔及金鐘一帶會有較多乘客，部分車站會因應情況實施客流管理措施，港島線列車或會在人太多時不停個別車站，呼籲乘客為行程預留充裕時間。
【08:52】民陣今日（21日）將會於港島舉行第6次反修訂《逃犯條例》遊行，馬會表示考慮到最新情況，今日決定暫停灣仔軒尼詩道、灣仔謝斐道、灣仔春園街和中環天星碼頭4間場外投注處的服務。
另外多條巴士線將因應警方封路安排改道：
九巴
上午10時30分起改道，直至相關道路重開：914、948、968
下午1時起改道，直至相關道路重開：108、 112、 116、 673、 681、 690
下午1時30分起改道，直至相關道路重開：102、106、307
下午2時起改道，直至相關道路重開：101、103、104、109、111、113、115、117、170、182、601、603、619、671、680、905、934、936、960、961、978
九巴個別受影響路線詳情可往九巴網站或致電九巴顧客服務熱線2745 4466查詢。
新巴
上午10時30分起改道，直至相關道路重開：25（往寶馬山）、914、948（往天后） 、E11（往機場博覽館）、E11A
下午1時30分起改道，直至相關道路重開： 2（往東區）、106（往東區）、 102（往筲箕灣）
下午2時起改道，直至相關道路重開：2（往中環）、2A、2X、8、8H、8P、15、15B、23、25、26、38、42、65、81、101、104、106（往九龍）、109、111、112、113、115、116、601、680、720、722、905、948、H1、H2（往中環）、X15
新巴個別受影響路線詳情可往新巴網站或致電新巴顧客服務專線2136 8888查詢。
城巴
上午10時30分起改道，直至相關道路重開：E11（往機場博覽館）、E11A
上午10時30分起改道，直至相關道路重開： 102（往筲箕灣）
下午2時起改道，直至相關道路重開：1、5B、5X、6、6X、8X、10、11、12A、12M、19、25A、37A、37B、40、40M、70（往南區）、72、72A、75、76、77、88R、90、90B、96、97、102（往美孚）、103、117（往跑馬地）、170（往沙田）、182、260、307、592、619、671（往鑽石山）、681、690、780、788（往中環）、789、930、930X、962B、962X、967、969、A11、E11（往天后）
城巴個別受影響路線詳情可往城巴網站，或致電城巴顧客服務專線2873 0818查詢。
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