【逃犯條例】金鐘一帶閉路電視疑可作人臉偵測　行政署︰屬一般功能惟未有運用 (22:08)

行政署回覆稱，政府總部早前展開工程，維修在7月1日被毁壞的保安設施，包括閉路電視，有關維修工程是根據既定程序進行，相關閉路電視設施並無使用自動化人臉識別技術，亦無內置或外加收音功能。

康文署未直接回覆管理範圍內的閉路電視能否作人臉偵測，只稱署方聯同其他工程部門，正研究改善添馬公園場地照明系統的可行性，前期工作本月8日起展開，公園內現時裝設了廣播系統擴音器，閉路電視鏡頭支柱則加裝LED燈。

《蘋果日報》報道指出，經目測點算，金鐘一帶安裝在能監控公眾地方的閉路電視鏡頭共56個，當中33個是中國「海康威視」鏡頭，鏡頭可360度全方位移動，具備多種智能追蹤功能，包括人臉偵測，在監控範圍偵測出現的人臉、分析及摘取其容貌特徵 。

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