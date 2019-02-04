【逃犯條例】金鐘一帶閉路電視疑可作人臉偵測　行政署︰屬一般功能惟未有運用 (22:08)

有報道指金鐘一帶部分閉路電視屬內地品牌「海康威視」，分佈在添馬公園、政府總部與特首辦外圍，以及立法會示威區旁公廁門外，屬康文署及行政署管理的位置。「海康威視」的鏡頭因廣泛用於監控新疆，被美國和台灣考慮列入黑名單。行政署今日（20日）回覆本報查詢稱，人臉偵測功能屬閉路電視設施一般會具備的功能，但相關閉路電視設施未有運用該功能。
行政署回覆稱，政府總部早前展開工程，維修在7月1日被毁壞的保安設施，包括閉路電視，有關維修工程是根據既定程序進行，相關閉路電視設施並無使用自動化人臉識別技術，亦無內置或外加收音功能。
康文署未直接回覆管理範圍內的閉路電視能否作人臉偵測，只稱署方聯同其他工程部門，正研究改善添馬公園場地照明系統的可行性，前期工作本月8日起展開，公園內現時裝設了廣播系統擴音器，閉路電視鏡頭支柱則加裝LED燈。
《蘋果日報》報道指出，經目測點算，金鐘一帶安裝在能監控公眾地方的閉路電視鏡頭共56個，當中33個是中國「海康威視」鏡頭，鏡頭可360度全方位移動，具備多種智能追蹤功能，包括人臉偵測，在監控範圍偵測出現的人臉、分析及摘取其容貌特徵 。
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