【逃犯條例】「守護香港」集會後　海富連儂牆被毁　絕食陳伯帳篷現大量垃圾 (21:32)

反對修訂《逃犯條例》風波未息，建制派今日（20日）在添馬公園舉辦「守護香港」集會。早前反修例絕食者陳伯等人設在海富中心對出的帳篷附近，集會後出現大量垃圾，帳篷對開被貼上《文匯報》及「和平示威？！」的字句。
同時，集會前原本貼在海富中心對出扶手電梯上的便利貼，集會後已被撕走，便利貼散落一地。該處地面並有人棄置國旗、集會宣傳品以至被撕毁的利市封等物品。
醫學界立法會議員陳沛然在facebook表示，海富「絕食陣地」及連儂牆被破壞是「預計之中」，但「人全部都安全」，呼籲大家放心。他又引述「可靠消息」說：「陳仔（陳伯）表示：I'll be back」
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