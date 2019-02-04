【逃犯條例．沙田示威】新城市連日遇抗議　商戶嘆生意受損：新地未派員交代 (20:47)

今日傍晚約6時，有近百名示威者響應網民號召，在沙田新城市商場3樓中庭靜坐，要求商場交代，包括是否有帶警察入商場，示威者其後到不同樓層遊走，並高叫「新鴻基交代」口號。半小時後又回到3樓中庭繼續靜坐。

商場3樓大部分店舖落閘，其中仍然開閘營業的一家服裝店，店長鄭小姐表示，新地事後只發信給商戶，沒有私下向商戶解釋，希望新地能向商戶及市民交代事件。她指出，最近商場經常有示威，對生意造成影響，又稱周日警方進入商場前，商戶沒有收到任何通知，有員工因此不能離開，認為有關做法極不專業。

正在6樓逛街的黎先生表示，理解示威者的持續行動，又說「行遠少少都已經聽唔到（口號）」，他認為示威只是和平地表達訴求，對其他樓層的商戶和顧客沒有影響。

新地主席兼董事總經理郭炳聯昨日向員工發信，感謝前線員工一直緊守崗位，又稱啟勝管理層等盡力澄清事件，表示現時香港面對嚴峻的考驗，集團希望各方能本着「愛家．愛香港」的精神，同舟共濟，一齊努力尋求解決方案，帶領香港走出眼前困局，是當務之急。他又表示，集團尊重同事個人政治取向及和平表達意見的自由，相信大家在行使權利的同時應避免影響工作。

逃犯條例 相關報道：

【721遊行】警談遊行安排先提搗爆炸品武器庫 回應追問稱無證據顯示與遊行有關

【721遊行】貿發局：確保市民如常進出書展 馬會：4投注站明關閉

【721遊行】民陣上訴結果：遊行終點維持修頓對開 不反對通知書延長至晚上11時59分

【721遊行】運輸署：多條道路明封閉 106條巴士小巴線改道

【721遊行】逾百牧師教徒「默行」至禮賓府表哀痛 明將與年輕人同行

【721遊行】警總圍水馬嚴防 紅隧現黑色橫額

【721遊行】范國威稱警方安排「引火自焚」 或令示威者包圍警總

向《紐時》稱政府不會再退讓 陳智思：示威者只想香港不屬中國

北京勸退問責下台？ 鄭若驊：絕無此事

教大校長承諾7．31與學生公開對話 不介意代轉達與林鄭溝通意願

引1966年九龍騷亂後深入調查 警政學者：政府應以史為鑑

北京勸退問責下台？ 鄭若驊：絕無此事

周日遊行禁到金鐘 警限9時完 稱風險極高要求灣仔解散 民陣斥打壓決上

警政學者：特首非民選 警難脫「政權工具」