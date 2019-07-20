【逃犯條例】基督徒唱聖詩祈禱　遊行往禮賓府 (20:00)

【19:50】一班基督徒自發舉辦一連7個周末的「榮神益人，與神同行：途經政府山唱詩」 集會及遊行。他們今晚（20日）7時在遮打花園頌唱聖詩及祈禱，於7時38分出發遊行至禮賓府。現場約有百多人。

負責人余先生及周先生指出，今次是第二次「與神同行」活動。他們留意到於6月11日時，透過唱詩能帶來一定力量。余先生表示，見目前社會上氣氛緊張，有人情緒低落，希望透過活動給予大家支持，緩和不安氣氛。

周先生亦說，特首林鄭月娥亦是信徒，他們希望基督信仰活動能感動她，讓她聽到社會上的關注聲音。

有團體表示，有基督徒打算明日若有衝突時，會站在前線唱聖詩，二人均表示，目前他們希望把活動對準社會分裂問題，作修補和呼喚，希望感化「高牆上的她」。目前組織想集中「與神同行」活動，未有打算以組織名義於明天有所行動。

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