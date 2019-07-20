書展社會政治書熱賣　學生：6月是佔中後重要歷史【多圖】 (19:18)

樂文書店負責人林女士表示，本有感今年書業市道差，「賣書係夕陽（行業），打個平手已偷笑」，料不到今年生意暫時比去年上升了1%至2%，尤以社會或政治議題書本較暢銷，因應六四30周年，當中又以《我是記者•六四印記》最好賣，另外眾新聞出版、有關反修例運動的《六月危城》銷情亦十分理想，「昨日才返貨幾百本，即日已賣出100本了」。另外，輕鬆小品台灣網紅貓「黃阿瑪」系列銷情亦不俗。

毛記葵涌的檔口下午1時左右人頭湧湧。白卷出版社出版經理霍小姐表示，今年生意較上年好，有關反修例運動的《自由係⋯⋯》最好賣，昨日（19日）早已售罄，目前正在加印，估計周一（22日）早上會有貨。她又說，除此書外，另外同樣與社會時事有關的《你個教育制度壞咗呀！》和《你個醫療制度壞咗呀！》銷情同樣好。她估計，在目前社會氛圍下，大家會對社會議題書籍感興趣，加上其「後生仔，非硬性」的包裝及用字，對年輕人而言易讀。樂文及白卷出版社均表示不擔心明日遊行對書展構成影響。

現場所見，亦有不少市民特別為買社會議題書籍而來。從澳門而來的李小姐第一次到書展，表示家人想買《我是記者•六四印記》，到六四紀念館得知已售罄，故到書展購買，她自己也買了《六月危城》。她說，澳門較少有關香港近月反修例運動的報道，故購買此書希望多作了解。

學生Antonio和Winnie也買了這兩本書。Antonio說：「6月是佔中後最重要的一段歷史，記者好偉大，影到普通市民見不到的，我們想知真相。」問及如何看721遊行對書展之影響，他指：「從商人角度或會賺少了，但普通市民無影響，書展可之後再去。」他又說，愛書之人應對社會有關心和批評 ，「無理由只做書蟲 ，不做發聲的人」。

「三中商」的生意則略跌，三聯營銷及市務經理高啟發指出，今年生意比去年少了約5%，有感書展首日比去年同期人流少了，而且顧客購買的書本數量亦減少。他說，會盡量做，不太擔心明日（21日）遊行會帶來影響，表示隊頭行完後可來書展。中華書局副總編輯黎耀強同樣表示，頭一兩日人數較少，生意額較去年暫時減少了數個百分點。商務印書館副經理莫逸風則認為人流及生意額均和去年持平。

三間書局都表示近日示威帶來的影響不大。三聯指出，看到顧客對示威者反應不大。中華表示其顧客群主要為買新書，對書商不會太在意。

各書店最暢銷書籍：

毛記葵涌（白卷出版社）：《自由係⋯⋯》

樂文書店：《我是記者•六四印記》

商務：《桌遊識中國歷史》

三聯：《囉囉唆唆——六十年想過寫過聽過說過的》

中華書局：《怪叔叔の散步道》

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