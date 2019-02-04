【逃犯條例．721遊行】運輸署：多條道路明封閉　106條巴士小巴線改道 (18:08)

運輸署明日道路封閉安排如下：

一、上午約10時半起，軒尼詩道（西行）、金鐘道及樂禮街會間歇性封閉；

二、上午約11時半起，英皇道（西行）、怡和街（西行）、軒尼詩道（西行）、金鐘道 （西行）、皇后大道中及皇后大道西會間歇性封閉；

三、下午約2時起，維多利亞公園及銅鑼灣購物區一帶的道路，如糖街、渣甸街等，會分階段封閉；

四、下午約2時半起，高士威道（西行）、怡和街（西行）及軒尼詩道（西行）會封閉。

運輸署表示，預計明日港島北一帶，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘及東區走廊附近，以及香港仔隧道和海底隧道的交通將會顯著擠塞。運輸署呼籲，市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路服務，如非必要，應避免駕車前往受影響或擠塞的地區。運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。

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