【逃犯條例．721遊行】警談遊行安排先提搗爆炸品武器庫　回應追問稱無證據顯示與遊行有關 (17:51)

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謝振中又稱，把721遊行終點由民陣提出的終審法院外，改為灣仔盧押道，「不是希望打壓」，而是要「盡力將風險減到最低」。港島總區高級警司（行動）吳樂俊則表示，警方明日會封閉灣仔莊士頓道及附近的13條橫街，作為緩衝區供遊行人士疏散；市民完成遊行後除可向皇后大道東方向離開，亦可沿皇后大道東等「行返去跑馬地方向」離開。警方亦會與港鐵聯絡，希望增加列車班次以助疏散人群。

對於灣仔會展正舉行書展，吳樂俊稱會警方另外安排人手，留意前往書展的人流，會確保書展參加者與遊行人士不會出現「對流」情況，警方目前認為，書展毋須因人群管制而要提早結束。

有記者問及，近期遊行後出現衝突，很多時都是因為警員無出示委任證而引發，問警方可否確保警員無論穿著何種制服都會適當顯示警員編號或委任證。謝振中回應指出，軍裝警員一般肩上都會展示警員編號。至於早前有在遊行現場穿上背心保護衣的警員，被發現背心上放委任證的位置只放有白紙，謝振中稱，他們肩上仍會有警員編號，故「有時就未必在背心再做同樣的事」。他又表示，警方會要求警員在將來行動行使警權時要出示委任證，「個別同事的情況，我們會再跟進」。

記者會上亦有記者指出，近期遊行期間多次有示威者以至記者遭受暴力及不禮貌對待，問警方明日如何確保警員克制。謝振中表示，前線警員不易辨別記者身分，現場亦有很多他們「平時不認識的記者」，稱有關人士「可能是外媒，或夾雜不是記者的人」。他呼籲記者勿「零距離」接觸警員；又稱有不少例子顯示警察與記者互相配合和互相幫助，希望傳媒「不要就一些負面事件無限擴大」。

謝振中又表示，明白前線警員在工作上「長期承受很大壓力」，他在近期示威中看到，警員與示威者衝突前，很多時都「長時間受示威者言語或各方面侮辱」，警方會就前線人員承受的壓力作輔導及理解他們的工作。他強調，警方處理公眾活動時，「從來都是用忍讓態度協助、配合市民表達訴求」，只會在有人衝擊警方防線時，別無選擇下才會用最低武力阻止情況惡化。

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