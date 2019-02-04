【逃犯條例】教大校長承諾7．31與學生公開對話　不介意代轉達與林鄭溝通意願 (17:18)

雙方對話前，全體站立默哀一分鐘。會面原本議題包括緊急應變機制、情緒服務輔導和生命教育，學生會代表要求張仁良交出公開對話日期後，宣讀多則同學意見，內容指校長就反修例一事遲遲不發聲，最近又獲頒授銀紫荊星章，有否代學生向特首林鄭月娥表達五大訴求，又指校方派保安員全天候看守民主牆，登記同學身分及阻止張貼，在校園製造白色恐怖，亦擔心警方會闖入校園，同時關心若有同學被捕，校方會如何協助。

張仁良回應，現正在放假，由呂大樂作署理校長，若同學堅持要與他公開會面，可安排在本月31日，屆時他已放完假。他說，有親身慰問盧同學的家人，並會逐一約見社堂和系會，「整個8月晚上都可以，無論公開見與否，誰想見我，我都會見」。他表示，若有同學被捕，會參考佔領運動時的做法，找舊生義務提供法律援助服務，校方現正尋找律師。他又稱，若同學希望與林鄭月娥溝通，不介意代為轉達意願。對話結束後，張仁良即動身趕赴盧同學喪禮。

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