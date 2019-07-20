建制派舉行「守護香港」集會　大批白衣藍衣市民冒雨出席【多圖】 (16:30)

糾察總指揮、民建聯副主席陳學鋒稱，今日安排了1000至2000名糾察維持秩序。

【16:25】建制派發起的「守護香港」集會傍晚在金鐘添馬公園舉行。距離集會還有1.5小時，金鐘地鐵站內已有大批身穿白色或藍色衣服、主要是中年至老年人聚集，準備參加集會。未到4時，公園已聚集大批市民，現場下大雨，但未見集會人士散去。

港鐵站口有人派發今日（20日）《大公報》頭版，內頁有撐警標語，很多集會人士都手持一份。政府總部下設有「守護香港心聲角」，暫未見有人寫上「心聲」，但有不少市民爭相在板前「打卡」，亦有市民到駐守現場的軍裝警員身邊要求拍照。

今日傍晚建制派人士發起的集會主題包括「反暴力，撐警隊」，「護法治，保安寧」「反衝擊，保經濟」，以及「守護香港，全民加油」。早前不反對通知書顯示預計2萬人參與。

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