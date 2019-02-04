建制派「守護香港」集會　大會稱31.6萬人參加　警：高峰10.3萬人【多圖】 (20:00)

【20:00】集會完結後地上遺下大量垃圾，有大批清潔工人到場清理。
【19:08】大會宣布集會結束。
【19:00】大會宣讀「守護香港」宣言，內容包括對暴力感痛心和憂心，支持警察、守護香港。
【18:58】大會宣布有31.6萬人次出席，警方稱最高峰期有10.3萬人。
【18:48】民建聯主席李慧琼呼籲暴力分子不要再破壞香港，她支持警察執法，認為只有對話才是出路，以解決社會紛爭，「香港已經夠亂」。
【18:45】立法會前主席曾鈺成指出，香港處於回歸後最嚴峻的局面，一國兩制受最嚴峻的挑戰。他又說，破壞的人不擇手段和狡猾，要有長期奮鬥的打算，以堅決的行動守護香港。
全國人大代表譚耀宗表示，想發出守護香港的聲音，他說香港經濟持續發展與香港和中國「兩制」有關，有人破壞一國兩制就要反擊，「一國兩制係最好」。
有「蘭桂芳之父」之稱、現任團結香港基金理事盛智文表示，剛從美國返港，各人都問起香港發生什麼事，因為從媒體所見，香港是一片混亂，但今日集會正正展現香港有多和平。他說，若香港持續有暴力事件、經濟轉差，學生便沒有前景，所以大家應該正視。他又指出，暴力事件只因小撮人搞亂，而警察則維持治安，呼籲香港人要團結。
【18:35】香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠表示，6月12日正是國際旅遊展，業界目睹香港一片混亂，旅遊業一落千丈，陸續有旅行團取消，旅遊業生意額跌三分之一，從業員與零售、飲食業都受影響，從業員飯碗或被打破，「香港不應有這麼多暴力」，呼籲市民向暴力行為說不，不能讓香港亂下去，大家要團結，重建國際聲譽。
【18:30】科大經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴表示，過去個多月「看到眼火爆，不能不出來」，指暴力升級嚴重破壞經濟，不能排除將來有恐怖襲擊，呼籲現時開始對暴力說不，支持警察嚴格執法。
【18:17】港大深圳醫院院長盧寵茂呼籲在場人士向全港700萬人揮手，問「香港人你好嗎？有咩唔舒服？」他強調反對暴力，今日要代表香港一群醫學界的朋友、192名醫生簽署了一份「無傷害，護香港」聲明，香港有傷患時願港人團結，守護受傷了的香港。
高永文擔心暴力不斷升級，作為醫生不希望見有人受傷，不能只自以為正確的原因用暴力。他又說，對有人提出獨立調查的訴求感擔心，憂帶來錯誤信息，包括威脅到執法人員不能執法。
【17:50】立法會議員陳健波發言，認為應放下《逃犯條例》的重擔，讓香港人重新出發。
【17:30】前律政司長梁愛詩指出，自己今日第一次站台，有人把法治放口邊但不尊重法治，希望市民要守法和支持警隊。譚惠珠又呼籲用暴力、衝擊的人不應影響他人生計，「最後惡性循環會是你自己受」。她又說，在街上打架、打爛香港不能解決問題，而是要找到自己崗位。
集會正式開始半小時後，開始有大批市民向海富中心方向離去。
【17:20】蕭女士表示，出席集會是因為「班暴徒太過分！搞亂香港，影響經濟，有人打警察，我真係接受唔到」。她今日自發到場支持政府和反對暴力。她亦反對成立獨立調查委員會，認為警察已有監管機構。
有母親帶兩名女兒前來，被問參與集會原因，她說，「我都唔識講」，小女兒亦表示不知道前來原因。有小男孩陪媽媽來，表示要撐警察。
梁小姐表示，因為「好憎啲暴徒」而到來，她對警方亦有不滿，認為警方太克制，於沙田衝突當日有人用鐵通等襲警時就應該「開槍警示」，「自己如果可以打人，我想打班暴徒落地獄」。
【16:30】出席建制派發起「守護香港」集會的市民分別沿海富中心天橋、中信大廈天橋、立法會道等方向前往集會場地添馬公園。下午4時半，即距離集會開始前半小時，公園大批市民站至立法會綜合大樓旁的「愛烘焙餐廳」，煲底（立法會示威區）亦有不少人聚集。出席集會者大多響應大會呼籲，穿上白色、藍色等淺色上衣，由於現場下着雨，大部分人打着傘。
糾察總指揮、民建聯副主席陳學鋒稱，今日安排了1000至2000名糾察維持秩序。
【16:25】建制派發起的「守護香港」集會傍晚在金鐘添馬公園舉行。距離集會還有1.5小時，金鐘地鐵站內已有大批身穿白色或藍色衣服、主要是中年至老年人聚集，準備參加集會。未到4時，公園已聚集大批市民，現場下大雨，但未見集會人士散去。
港鐵站口有人派發今日（20日）《大公報》頭版，內頁有撐警標語，很多集會人士都手持一份。政府總部下設有「守護香港心聲角」，暫未見有人寫上「心聲」，但有不少市民爭相在板前「打卡」，亦有市民到駐守現場的軍裝警員身邊要求拍照。
今日傍晚建制派人士發起的集會主題包括「反暴力，撐警隊」，「護法治，保安寧」「反衝擊，保經濟」，以及「守護香港，全民加油」。早前不反對通知書顯示預計2萬人參與。
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