【逃犯條例．721遊行】貿發局：確保市民如常進出書展　馬會：4投注站明關閉 (16:19)

貿發局表示，在有需要情況下，大會將會立即通知參展商最新安排，同時亦會通過大會網站及各大媒體，通知市民書展進場的安排。

賽馬會稱，位於灣仔軒尼詩道、謝斐道、春園街及中環天星碼頭的4間場外投注站，將於明日暫停服務。賽馬會會繼續密切留意情況，以決定是否需要關閉其他投注站，市民可使用其他投注渠道或前往其他地區投注站。

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