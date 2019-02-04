【逃犯條例．721遊行】貿發局：確保市民如常進出書展　馬會：4投注站明關閉 (16:19)

民陣明日（21日）將舉行第6次反修訂《逃犯條例》遊行，終點為灣仔修頓球場。貿發局今日（20日）回覆《明報》查詢時表示，會密切留意有關情況，確保參觀書展及運動消閒博覽的人可如常進出會場。賽馬會則表示，4間位於灣仔及中環的場外投注站明日會暫停服務。
貿發局表示，在有需要情況下，大會將會立即通知參展商最新安排，同時亦會通過大會網站及各大媒體，通知市民書展進場的安排。
賽馬會稱，位於灣仔軒尼詩道、謝斐道、春園街及中環天星碼頭的4間場外投注站，將於明日暫停服務。賽馬會會繼續密切留意情況，以決定是否需要關閉其他投注站，市民可使用其他投注渠道或前往其他地區投注站。
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