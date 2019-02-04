【逃犯條例．721遊行】逾百牧師教徒「默行」至禮賓府表哀痛　明將與年輕人同行 (14:44)

教牧關懷團今早（20日）舉行「哀行我城 心繫上主」活動，一群教牧及教徒在遮打花園舉行祈禱會並共唱聖詩，及後「默行」到禮賓府外。活動發起人、牧師陳淑儀指出，是次活動想表達對香港現况的哀痛，而明日的721遊行，教牧們也會走到前線與年輕人同行。
大會指出，今日約有220人參與活動，警方則表示最高峰時約有130人。「默行」期間，參加者沒有叫口號、舉標語或拉橫額，他們到達禮賓府後，在鐵馬綁黑絲帶及把心願紙貼在牆上。
陳淑儀表示，一眾教牧對現時社會撕裂及年輕人的絕望無力感等感憂心哀痛，亦對當權者不積極回應及逃避責任感憤怒。她希望政府能以寬厚的心容納意見及回應訴求，並與市民進行真正不設前設的對話。她亦希望，警察拾回初心及使命感，公平公正地維護香港的法治和秩序。
陳淑儀又表示，明白年輕人對政府的回應及暴力的政策感到憤慨，但認為這是一場漫長的爭戰，一定要有良好的身心才能打好這場仗，希望年輕人用愛與和平去爭取。
陳淑儀稱，很擔心明日的712遊行，明日6至7時會舉行祈禱會，祈禱會後教牧會與年輕人同行、讓年輕人知道他們並不孤單，並為他們作心靈支援，甚至會站到較前線的地方，作警方及民眾間的橋樑，望能盡量平息紛爭及不滿。她亦指出，可能要為年輕人擋一些東西，已有心理及裝備上的預備。
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