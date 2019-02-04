【逃犯條例】向《紐時》稱政府不會再退讓　陳智思：示威者只想香港不屬中國 (14:20)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，民陣明日（21日）再舉辦遊行。行政會議召集人陳智思對美國《紐約時報》表示，香港特區政府不會再就修例對示威者作任何退讓。他聲言，政府暫緩修例已是做盡一切可做的回應；即使政府滿足了示威者的訴求，示威者都不會罷休，因為「他們只是不想香港屬於中國一部分，這並不可能」。
陳智思正在澳洲推廣外商在香港和鄰近城市投資。他接受《紐約時報》電話訪問稱，特區政府有信心能平安渡過（weather）之後的示威；特首林鄭月娥現在會集中聆聽各界聲音，以及準備將於10月中發表的《施政報告》，當中會強調政府會改善推出新法例或政策前的公眾諮詢。
陳智思又表示，林鄭月娥不會辭任特首，稱即使是在私人場合，他都從無聽過她表示過想辭職。
身兼行政會議成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀，亦接受《紐約時報》訪問。對於有聲音認為，民主派想把現時反修例運動的力量保持到11月區議會選舉，葉劉淑儀稱：「正正因為區議會選舉11月舉行，政府才『企硬』（sitting tight），以免觸怒選民。」
（紐約時報）
逃犯條例 相關報道：
【721遊行】民陣上訴今聆訊 岑子杰憂灣仔解散與書展人流重疊
【721遊行】范國威稱警方安排「引火自焚」 或令示威者包圍警總
周日遊行禁到金鐘 警限9時完 稱風險極高要求灣仔解散 民陣斥打壓決上
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 行政會議 行會 陳智思 葉劉淑儀 示威者 暫緩 施政報告 下台 辭職 舟首 區議會選舉 區選 選民 紐約時報 編輯推介