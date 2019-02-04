【逃犯條例】向《紐時》稱政府不會再退讓　陳智思：示威者只想香港不屬中國 (14:20)

陳智思正在澳洲推廣外商在香港和鄰近城市投資。他接受《紐約時報》電話訪問稱，特區政府有信心能平安渡過（weather）之後的示威；特首林鄭月娥現在會集中聆聽各界聲音，以及準備將於10月中發表的《施政報告》，當中會強調政府會改善推出新法例或政策前的公眾諮詢。

陳智思又表示，林鄭月娥不會辭任特首，稱即使是在私人場合，他都從無聽過她表示過想辭職。

身兼行政會議成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀，亦接受《紐約時報》訪問。對於有聲音認為，民主派想把現時反修例運動的力量保持到11月區議會選舉，葉劉淑儀稱：「正正因為區議會選舉11月舉行，政府才『企硬』（sitting tight），以免觸怒選民。」

（紐約時報）

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