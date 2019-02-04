【逃犯條例】引1966年九龍騷亂後深入調查　警政學者：政府應以史為鑑 (12:08)

何家騏建議政府深入調查過去數周的警民衝突，「這對於爭取市民重拾對警隊及政府的信任，緩和當前緊張的對立情緒，十分重要」。他以1966年九龍騷亂爲例，稱政府當年平息事件後，曾詳細就事件的始末深入調查，並發表報告提出加強政府與青年聯繫的建議，「當年的劑藥未必能夠解決50多年後的信心危機，但總是一個可行的方法」。他希望政府應以史為鑑，呼籲現時在位的領導人要有勇氣及決心，主動解決問題。

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