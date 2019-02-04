【逃犯條例．721遊行】民陣上訴結果：遊行終點維持修頓對開　不反對通知書延長至晚上11時59分 (15:00)

【15:00】民陣召集人岑子杰在721遊行上訴有結果後見記者，表示民陣會按不反對通知書要求，在修頓球場對開宣布遊行結束，以及呼籲遊行人士「立即散去」，但如何離開則「還請各位當日向安排能力『傑出』、『智力過人』的警方查詢」。
他指出，警方只着市民完成遊行後，往皇后大道方向、即灣仔南前進，但無提供如何離開灣仔的方案，民陣在這方面已盡力爭取；若遊行最後對會展、香港書展的商戶及參加者造成任何影響，或遊行期間人潮管理失控，都應由警方和公眾集會及遊行上訴委員會負全責。
被問到若市民到達遊行終點後，繼續前進往金鐘或其他地方，民陣會如何處理，岑子杰指出，民陣不會知道市民繼續前行的原因，是不懂離開灣仔要找路解散、還是不願意解散或有其他目的地，民陣只能呼籲市民離開。岑子杰認為，灣仔沒有足夠配套協助疏散人群，若灣仔擠滿人潮「無路可走」，市民「自然要搵出口」，合理做法是市民向金鐘方向離開。
對於遊行上訴委員會延長不反對通知書時間，岑子杰表示這「不是勝利與否，只是常識問題」，因為若遊行隊頭無法疏散，隨後的人只能「企喺度等向前行」，延長不反對通知書只是讓大家有合理時間疏散，「如果連時間都不改，那個反智實在太過離譜」。
另外，岑子杰表示，民陣會堅持派小隊帶着遊行橫額前往終審法院，帶出香港行政、立法、司法三權中，「似乎只有司法制度仍可信」，故希望把橫額族到終院的正義女神腳下，希望司法人員能把香港帶到真相當中。
【14:18】公眾集會及遊行上訴委員會一致裁定，民陣7．21遊行終點維持盧押道、莊士敦道交界不變，即遊行要在灣仔修頓球場對開完結，但不反對通知書完結時間由晚上9時延長到晚上11時59分。
【13:17】港島總區高級警司（行動）吳樂俊指出，警方2014年至今首次就遊行終點施加條件是基於6至7月一連串公眾集會中見到暴力一直升級，並引述連登、telegram群組和新聞片段，希望把終點設在盧押道可分隔和平範圍，憂警方處理激進人士時，「能否確保遊行人士安全」。
吳又指出，莊士頓道空間比遮打道大，附近港鐵出入口亦較多；又引用七一遊行經驗，說上次民陣報稱實際人數50多萬人的遊行時，龍尾於晚上8時45分已到達盧押道，而今次民陣預計人數僅5萬人，認為遊行完結時間訂於晚上9時「一定做得到」。
律政司代表指，遊行集會非絕對自由，法庭讓警察有酌情權作有比例原則的限制；認為遊行在灣仔完結，會讓一家大細的遊行人士不會進入金鐘和中環，確保安全，減低風險。
委員會主席彭鍵基在會上曾質疑終審法院作為終點的理據，認為法官不能自行召開調查委員會，而是由行政長官會同行政會議決定。就民陣另一建議，即以太古廣場外金鐘道作終點，彭官憂慮市民須經太古廣場離開，要得商場批准。
代表民陣的大律師郭憬憲指出，如果不讓市民遊行到終審法院，「無人覺得我哋做到嘢」，就沒有人想回家。
委員會現商討45分鐘。
【11:52】代表民陣的大律師郭憬憲指出，若不能到終審法院外解散，希望可把終點改至太古廣場對開金鐘道，並由隊頭少於30人的小隊，把一幅寫有「成立獨立調查委員會」的3米乘10米直幡帶到終審法院外，但警方不接受，指出若穿越盧押道，公眾安全及秩序會有風險。
關注到遊行若途經警察總部，警總會成為高危地方，郭憬憲表示，民陣會在該處安排常設糾察，又指出現時終點與警總只隔兩條街，「把問題壓下，難道問題不會自己找出口？」
郭表示，解散是「呼之欲出的關注」，但現時把終點定於盧押道和莊士敦道交界，會遇上書展人流，而附近只有灣仔港鐵站，加上晚上9時結束的限制無法律基礎，希望就遊行結束時間保持彈性。
郭又指出，遊行終點並非「行政措施」，而是在終審法院希望「公義女神化身出現」成立獨立調查委員會，並交上11頁的連登討論區的留言，強調不會衝擊終審法院。
【10:46】民陣就明日（21日）的遊行不反對通知書提出上訴，今日（20日）公眾集會及遊行上訴委員會會進行聆訊。
民陣召集人岑子杰表示，警方大幅更改民陣的遊行申請，而不反對通知書與兩次會面內容相反，「不是警察話改就改」。他指出，上訴理據會針對警方的雙重標準，為何同日其他遊行可到金鐘中環，民陣遊行卻不可以；亦會就操作問題提出疑慮，憂在灣仔解散會與書展人流重疊，爭用同一港鐵站，「如此低智商運作得警方先做到」。
公眾集會及遊行上訴委員會主席為高等法院前法官彭鍵基，成員包括律師會前會長林新強等人。警方則由港島總區總督察古兆輝等人代表。
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