警搗破「爆炸品實驗室」武器庫拘一人　引爆烈性炸藥 (15:00)

【14:52】警方再封路，將再次引爆檢獲的烈性炸藥。

【13:55】有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及高級炸彈處理主任馬德偉交代案情。李桂華指出，警方接獲情報指上址有一個懷疑武器庫，昨晚10時半持法庭手令進入單位，發現單位內有大量攻擊性武器、燃燒彈及爆炸品，於是要求爆炸品處理課增援。

李桂華表示，在約200平方呎單位內搜獲鏹水、刀、鐵棍、彈叉、10枚以電油製成的燃燒彈，以及TATP炸藥，又有頭盔、寫有「香港民族陣綫」的T恤和寫有「反送中」的標語。警方當場拘捕一名27歲男子，涉嫌無牌管有爆炸品，不排除有更多人被捕，正調查事件與標語上的組織有沒有關係。他批評製造爆炸品行為對社會大眾極不負責任，而TATP炸藥性質不穩定，有可能突然爆炸，自行製造炸藥相當危險。

高級拆彈主任馬德偉指出，上址為「製作爆炸品的實驗室」（Home-made laboratory for making explosives），形容「極度危險」，現時已處理一公斤TATP炸藥，行動仍在進行中。他指出，TATP炸藥性質不穩定及危險，不能在市面上購買，必須自行製造。

【09:58】警方在荃灣一工廈單位破獲一個懷疑武器庫，發現單位內有武器及懷疑危險品，拘捕一人，懷疑與案有關。爆炸品處理課人員及消防接報到場，疏散工廈內的人後，在天台引爆可疑物品。

清晨5時許，警方掩至荃灣德士古道142號一棟工業大廈，疏散工廈內的人及封鎖附近一帶。據悉，警方在工廈內20樓一個單位破獲一個懷疑武器庫，除搜獲大批武器，亦發現懷疑危險品。消防亦到場戒備。其後爆炸品處理課人員到場，檢查單位內的可疑物件後，將之帶到天台處理。

至7時許，現場傳出一聲巨響，附近揚起大量紙碎及膠碎，部分散落在現場警車車身，相信已在天台引爆該物件。現場消息指出，警方拘捕一人，涉嫌與案有關，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。