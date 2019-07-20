【周末好去處】台灣設計師陽光「曬」字　曬出設計品灣仔展出 (09:27)

展覽由香港設計中心舉辦，以「壹物」為題，圍繞物料創新。其中展出以陽光曬出的日曆和視力表，其設計師、台灣品墨設計工作室創辦人王慶富表示，有天在台北工作室無意中看到紙下影子構思出「曬字」，他把文字印在透明的網片上，再蓋在紙張上讓陽光照射，發現曬得發黃的紙張上出現白色的文字，便以此製作日曆和視力表等。王慶富以展出的視力表要曬6至7天為例，指出曬字花費時間愈長，文字便會愈清楚顯示，這亦強調慢活的生活態度。

除了台灣的設計師，亦有3名來自不同範疇的本地設計師以慢活概念，合作製出一個裝置藝術品。此裝置藝術品由在鐵鍊繡上絲帶而成，再加上特調的香味，並緩慢上下移動。3名設計師表示，概念源自茂蘿街在繁忙的灣仔中較緩慢的生活節奏，希望一直生活急速的香港人參觀展覽時能放慢腳步，仔細欣賞。

「設計光譜」展覽即日至9月8日在灣仔茂蘿街7號舉行，開放時間為上午10時至晚上10時。

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