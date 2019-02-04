【Emily Online】「一群香港人」訂製「香港人月餅」贈PP員工　感謝信交商場總經理 (22:38)

「一群香港人」畀梁雅儀嘅感謝函入面提到，太古廣場管理層喺6．12當日「專業應變，並展示出人道精神」，讓PP「成為香港人當下的安身之地，真正的香港人商場」。撰文者仲以星期日（14日）沙田示威期間，喺新城市廣場發生嘅衝突為例，指出「物業管理者在公眾事件中的判斷會直接影響市民、商戶和消費者的安危」，仲話PP嘅正確決定「實在挽救了無可估計的寶貴生命！」

「一群香港人」又感謝PP前線同技術支援員工，喺6．12當日專業應對額外工作，所以送上80個月餅界佢哋分享；仲話PP管理層「展現了香港人精神——專業、開明、理性」，深信喺優質管理層帶領下，PP會更上一層樓，除咗繼續係香港人最喜愛嘅商場，仲係香港商界喺企業社會責任嘅楷模，蜚聲國際。感謝信副本就會呈交畀太古地行政總裁白德利。

其實PP唔止喺6．12畀示威者入去避難，前日（17日）銀髮族遊行隊伍途經PP時，保安員都有幫手維持秩序，Emily睇過當日嘅片段，PP保安員企到去商場外面，仲提醒老人家小心梯級，唔少參加遊行嘅公公婆婆鼓掌、甚至鞠躬多謝保安員㗎！

「【喂 香港人】」個post出咗3個半鐘，已經有近5000人讚好或者畀心心，仲有過百留言同近千個分享。留言嘅網民除咗多謝PP，同大讚職員細心、有禮貌之外，亦有人提及沙田示威時，沙田中心保安人員都保護咗唔少人，叫大家要多謝埋佢哋呀。

逃犯條例 相關報道：

【沙田示威】新城市詢問處續有市民聚集 「多謝沙田柚」派傳單小禮物

林鄭李家超盧偉聰等個人資料網上流傳 私隱署接逾300投訴查詢

警要求7‧21遊行終點盧押道莊士敦道交界 民陣：已申請上訴

【Emily Online】約「隻揪sir」合法隻揪 陳志全收警方回信：多謝你把事情相告

大埔「連儂隧道」修復 「感謝國內同胞送贈花圈」

湯漢蘇成溢緊急呼籲 望特首撤回修例設獨立委員會

35前官員及社會人士聯署 籲各方放下敵意 促成立獨立調查委員會

九龍灣連儂牆襲擊案 控方指被告警誡下招認 官令增保釋金

大埔「連儂隧道」凌晨被破壞 撕告示貼擺花牌【短片】

李偲嫣贈警1萬盒飲品 下午往加國領事館抗議何韻詩聯合國發言

楊岳橋：倘港人獲接納庇護 影響國際聲譽

蔡英文稱對港人會基於人道適當處理

自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置

民陣周日遊行 警：堵路即趕

建制明集會 籲參加者勿起衝突

【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓