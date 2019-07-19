李小龍故居面臨拆卸　「小龍迷」發起全球聯署促政府助修復發展景點 (22:40)

黃耀強指出，李小龍故居的翻新裝修工程原已開展半年，惟業主最近發現翻新費與重建費用相若，才決定拆卸重建。他說業主非堅決拆卸，若政府願意介入承擔，業主也願意停下工程與政府商討解決困局，某程度上是看政府的態度。

他又稱，現時政府興建一條天橋便要17億元，但他們計算過，政府只需約5億元便可收購和修復李小龍故居，故居將來也可成爲獨一無二的景點，十分划算。黃耀強指出，在目前社會氛圍下，希望政府可做一件大家都歡迎的事。

黃耀強說，李小龍的弟弟也希望能保留李小龍故居。若政府沒有回應，他們會考慮牽頭眾籌，但因金額非常龐大，短期内未必能籌到，故也會向商家發信，以及尋找不同渠道與政府商討等。

商務及經濟發展局回應指出，李小龍故居的業主曾於2008年向局方表示，有意捐出故居復修為李小龍紀念館之用。局方也多次與業主商討，但經兩年多的商討，雙方也未能在復修規模上達成共識。雙方最後認為在香港文化博物館設置李小龍專題展覽，亦是對李小龍表達懷念的理想方法。業主自2010年後亦沒再就復修故居一事與局方接觸。

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