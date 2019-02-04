【逃犯條例．沙田示威】新城市詢問處續有市民聚集　「多謝沙田柚」派傳單小禮物 (21:25)

【21:18】周日（14日）沙田區遊行當晚，警方進入新城市廣場驅散示威者，引起大批市民不滿。事隔5日，今（19日）傍晚開始有數十名市民聚集新城市廣場4樓客戶服務台，在該處張貼標語及便條；3、4樓部分商店提早關門。

現場氣氛平靜，直到晚上約8時45分，有一名男子在客戶服務處附近因拍照而被在場市民指罵，雙方推撞後該男子稱已報警，亦有市民稱被該男子推倒而報警。

另外，有市民發起「多謝沙田柚」活動，在廣場內向沙田居民派傳單及小禮物，答謝他們在周日協助示威者。

發起人之一、30歲的C表示，7．14當日得到沙田街坊的幫助，為他帶路離開新城市廣場，因此昨、今兩日在沙田向街坊派傳單及小禮物，包括貼紙及柚子味零食，「食個『柚』字為大家加油」。

20190719

逃犯條例 相關報道：

警要求7‧21遊行終點盧押道莊士敦道交界 民陣：已申請上訴

【Emily Online】約「隻揪sir」合法隻揪 陳志全收警方回信：多謝你把事情相告

大埔「連儂隧道」修復 「感謝國內同胞送贈花圈」

湯漢蘇成溢緊急呼籲 望特首撤回修例設獨立委員會

35前官員及社會人士聯署 籲各方放下敵意 促成立獨立調查委員會

九龍灣連儂牆襲擊案 控方指被告警誡下招認 官令增保釋金

大埔「連儂隧道」凌晨被破壞 撕告示貼擺花牌【短片】

李偲嫣贈警1萬盒飲品 下午往加國領事館抗議何韻詩聯合國發言

楊岳橋：倘港人獲接納庇護 影響國際聲譽

蔡英文稱對港人會基於人道適當處理

自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置

民陣周日遊行 警：堵路即趕

建制明集會 籲參加者勿起衝突

【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓