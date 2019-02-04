【逃犯條例．沙田示威】新城市詢問處續有市民聚集　「多謝沙田柚」派傳單小禮物 (21:25)

【21:25】救護員到場為聲稱被藍衣者推跌的市民包紮，該市民稱右手尾指疼痛，救護員為他敷冰袋止痛。該市民稱警方表示會到場處理，惟報警近一小時，仍未見警員到場。
【21:18】周日（14日）沙田區遊行當晚，警方進入新城市廣場驅散示威者，引起大批市民不滿。事隔5日，今（19日）傍晚開始有數十名市民聚集新城市廣場4樓客戶服務台，在該處張貼標語及便條；3、4樓部分商店提早關門。
現場氣氛平靜，直到晚上約8時45分，有一名男子在客戶服務處附近因拍照而被在場市民指罵，雙方推撞後該男子稱已報警，亦有市民稱被該男子推倒而報警。
另外，有市民發起「多謝沙田柚」活動，在廣場內向沙田居民派傳單及小禮物，答謝他們在周日協助示威者。
發起人之一、30歲的C表示，7．14當日得到沙田街坊的幫助，為他帶路離開新城市廣場，因此昨、今兩日在沙田向街坊派傳單及小禮物，包括貼紙及柚子味零食，「食個『柚』字為大家加油」。
20190719
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