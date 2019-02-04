【逃犯條例】林鄭李家超盧偉聰等個人資料網上流傳　私隱署接逾300投訴查詢 (20:27)

反對《逃犯條例》修訂風波未息，網上討論區及即時通訊平台上，今日（19日）流傳特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超及警務處長盧偉聰，以至立法會議員和警員及家人的個人資料。私隱專員公署表示，截至下午5時已接獲315宗相關投訴和查詢。
政府發言人回覆表示，政府不會評論網上資料是否屬實。在網上發放他人的個人資料，有可能違反私隱條例，會交私隱專員跟進。
私隱專員公署表示，私隱專員黃繼兒已就事件主動聯絡相關討論區和即時通訊平台營運商，要求他們要求涉事網民或用戶立即移除及停止上載該等內容，大部分資料現已被移除。
公署強調，任何人披露（包括透過網上討論區、即時通訊平台或實體公開展示）他人的個人資料，不論資料是否從公共領域取得，都必須考慮收集和使用相關資料的手法是否合法和公平；若收集及披露個人資料以達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，屬不合法、不公平及違反《私隱條例》的保障資料原則或其規定。違反《私隱條例》有可能構成刑事罪行，部分條例的最高刑罰達罰款100萬元及監禁5年。
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