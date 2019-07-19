【港鐵縱火案】港鐵：新車站及現有車站商舖已備消防灑水 (19:59)

港鐵今日（19日）回覆本報查詢時表示，港島線西延、觀塘線延線及南港島線等新車站，及所有現有車站的商舖均設有消防灑水系統，在縱火事件後，港鐵在旺角站及尖沙嘴站試行加裝消防灑水系統，其中旺角站安裝消防灑水系統工程已完成並正進行系統測試，而尖沙嘴站的相關工程亦已展開。

相關新聞：縱火者被裁死於自殺 陪審團建議醫管局設會面機制

有關車廂閉路電視方面，港鐵稱，自2004年後購入的所有列車均配備閉路電視，隨着購買新列車、沙中線新列車投入服務，以及為其他未有安裝閉路電視的列車展開中期翻新工程，預計到2023年列車將全部配備閉路電視。

港鐵又表示，車站及車廂內的滅火筒位置已貼上顯眼的標示，每個車站亦已配備滅火氈，供職員有需要時使用，公司與警方及消防處聯合演習的次數，已由每年12次增至15次。此外，港鐵採納了報告中有關員工訓練的建議，已為車站助理提供使用滅火筒訓練，並與消防處合作舉辦提升車站職員消防安全和防火知識訓練班。

其他報道：10年前亂刀殺死女友 男子第三次裁謀殺罪成 依例囚終身

其他報道：香港整體生活質素微跌 中等收入家庭買樓須不消費17.45年

其他報道：【膠袋藏屍】無業漢認阻合法埋葬屍體判囚20月 官指行為令人作嘔