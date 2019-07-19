紀律部隊義工隊晚宴特首缺席免混亂 (19:57)

香港紀律部隊義工服務隊今天（19日）舉行成立典禮暨就職典禮及晚宴，網上有傳特首林鄭月娥今天會出席。約7時左右，香港紀律部隊義工服務隊主席麥錦輝指出，特首因擔心引起不必要混亂，今晚決定不出席活動，他表示也有失望，但明白現在的時局下，應以大局為重。他又引述林鄭月娥指出，祝福活動一切順利。
在活動預定時間開始前，九龍灣會展6樓會場保安相當嚴密，在會場的入口外有兩排鐵馬和玻璃門隔開記者；另一旁的電梯口本無阻隔，只有一些保安人員阻止閒雜人等經該處進入會場。至晚上6時45分左右，電梯口旁多設置了一排鐵馬，6棵盆栽，其後有4個保安駐守。
網上早前有網民呼籲到場「圍堵」林鄭月娥，記者今日見只有兩人以手機開着連登討論區經過記者等候區，又匆匆離去。其中一名女生Coco（化名）表示，本在附近上班，看到在連登討論區有人把網媒直播截圖貼上，叫大家「搵個cam」，好奇之下八卦來到，詎料一個示威者也不見。她又說，若林鄭到場，會對林鄭重申五大訴求，「如果一開始林鄭就答應了五大訴求，不會有往後的事情」，但她有感林鄭月娥「不會聽市民意見，（示威者）嚟咗都無用」，估計大家都想為7•21遊行留力，所以理解為何最後沒有其他示威者來。
另外，新民黨議員葉劉淑儀及容海恩於6時54分到達會場。行政長官辦公室主任陳國基於7時37分到場。
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