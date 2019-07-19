紀律部隊義工隊晚宴特首缺席免混亂 (19:57)

在活動預定時間開始前，九龍灣會展6樓會場保安相當嚴密，在會場的入口外有兩排鐵馬和玻璃門隔開記者；另一旁的電梯口本無阻隔，只有一些保安人員阻止閒雜人等經該處進入會場。至晚上6時45分左右，電梯口旁多設置了一排鐵馬，6棵盆栽，其後有4個保安駐守。

網上早前有網民呼籲到場「圍堵」林鄭月娥，記者今日見只有兩人以手機開着連登討論區經過記者等候區，又匆匆離去。其中一名女生Coco（化名）表示，本在附近上班，看到在連登討論區有人把網媒直播截圖貼上，叫大家「搵個cam」，好奇之下八卦來到，詎料一個示威者也不見。她又說，若林鄭到場，會對林鄭重申五大訴求，「如果一開始林鄭就答應了五大訴求，不會有往後的事情」，但她有感林鄭月娥「不會聽市民意見，（示威者）嚟咗都無用」，估計大家都想為7•21遊行留力，所以理解為何最後沒有其他示威者來。

另外，新民黨議員葉劉淑儀及容海恩於6時54分到達會場。行政長官辦公室主任陳國基於7時37分到場。

逃犯條例 相關報道：

警要求7‧21遊行終點盧押道莊士敦道交界 民陣：已申請上訴

【Emily Online】約「隻揪sir」合法隻揪 陳志全收警方回信：多謝你把事情相告

大埔「連儂隧道」修復 「感謝國內同胞送贈花圈」

湯漢蘇成溢緊急呼籲 望特首撤回修例設獨立委員會

35前官員及社會人士聯署 籲各方放下敵意 促成立獨立調查委員會

九龍灣連儂牆襲擊案 控方指被告警誡下招認 官令增保釋金

大埔「連儂隧道」凌晨被破壞 撕告示貼擺花牌【短片】

李偲嫣贈警1萬盒飲品 下午往加國領事館抗議何韻詩聯合國發言

楊岳橋：倘港人獲接納庇護 影響國際聲譽

蔡英文稱對港人會基於人道適當處理

自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置

民陣周日遊行 警：堵路即趕

建制明集會 籲參加者勿起衝突

【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓