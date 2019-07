中大宣布深圳醫學院延遲招生　將以教學質素決定收生日期 (19:54)

中大醫學院在今日發出的公開信中表示,香港中大及中大(深圳)均高度重視醫學教育質素。對於論壇出席者憂慮中大深圳醫學院成立,會分薄香港中大醫學院的教學資源,項目小組多次重申,中大深圳醫學院會全球招聘教職員,香港校方不會安排教職員到深圳院校工作或教學,財政及資源方面亦「不會動用香港校方或教資會一分一毫」。

香港中大醫學院又指出,中大(深圳)醫學院畢業生所獲學歷為「臨牀醫學學士」(Bachelor of Clinical Medicine),與香港中大醫學院畢業生取得之「內外全科醫學士」(Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)學歷有清晰區分;深圳畢業生的畢業證書上,亦會清楚列明有關學生是來自中大(深圳)醫學院。同時,校方強調不會安排中大深圳醫學院學生來港學習和實習,他們不會自動獲香港執業資格。

中大醫學院稱,明白師生和校友希望就成立中大深圳醫學院尋求法律意見,中大醫學院會向香港中大管理層反映及積極跟進;並呼籲師生及校友若有疑問或建議,可電郵予校方跟進。

