10年前亂刀殺死女友　男子第三次裁謀殺罪成　依例囚終身 (19:27)

其他報道：【膠袋藏屍】無業漢認阻合法埋葬屍體判囚20月 官指行為令人作嘔

被告譚浩南現年28歲，事發時18歲的他與母親和兄長同住，當時19歲的女友劉淑芬不時在其家留宿。 2009年4月29日案發當晚，被告兄長外出後，他在屯門友愛邨住所內謀殺劉淑芬。事後被告詢問兄長是否與其女友有染，兄長否認，他向兄長承認殺了女友。

被告今日被裁定謀殺罪成後，高院暫委法官司徒冕詢問被告是否有說話想補充，被告站立沒有答，法官多次表示「如果沒有補充可以坐下」，被告靜默許久後表示「我無心殺死女友」。

法官判刑時指出，本案是「清楚的謀殺」，報告亦顯示被告女友身上有超過50處刀傷，這樣的暴力行為極端且殘酷；被告在無事實基礎下，因懷疑女友與哥哥有染而多次向女友揮刀，顯示被告具有極強的佔有慾。

被告今次已是第三次被裁定謀殺罪成和終身監禁。他在首次審訊時已被裁定謀殺罪成，但不服定罪提出上訴，獲判上訴得直，上訴庭下令重審。第二次審訊後，被告再被裁定謀殺罪成，他再提出上訴，前年更上訴至終審法院。終院裁定若在殺人案件中，被告以被激怒作抗辯理由時，法庭引導陪審團時要作出特別指引，終院裁定他上訴得直，下令將案件發還作第三次重審。

其他報道：26年前狎9歲長女 六旬父非禮罪成 官採納被告招認口供

其他報道：【港鐵縱火案】縱火者被裁死於自殺 陪審團建議醫管局設會面機制