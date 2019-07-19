【逃犯條例．短片】大埔「連儂隧道」修復　「感謝國內同胞送贈花圈」 (18:18)

大埔墟火車站外行人隧道的「連儂牆」，繼被貼上旭日旗及「八國聯軍」告示，今日凌晨被數百人到場破壞，撕毁牆上告示貼，又擺放多個附有照片的花牌，相中人包括台灣總統蔡英文、歌手何韻詩、立法會議員毛孟靜等，隧道入口亦被貼上「壽終正寢」紙張。

記者下午現場所見，有數十街坊及青年協助清理，大批市民再貼上留言字條，有人用膠紙把字條覆蓋。有人留言「你撕多次 我貼多次」。現場有青年向街坊送贈飲品，有地產代理繼續派樓盤廣告傳單，小販繼續賣糕點，氣氛平靜。

凌晨被放在隧道的花圈，街坊沒有棄掉，改貼上特首林鄭月娥、官員、建制派議員頭像，花圈下貼上簡體字「熱烈感謝國內同胞送贈花圈」，成為新景點，不少人影相打卡。

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