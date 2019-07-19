【膠袋藏屍】無業漢認阻合法埋葬屍體判囚20月　官指行為令人作嘔　 (18:09)

被告陳浩霖（41歲）早前承認一項阻止合法埋葬屍體罪，他原本被控串謀謀殺，惟律政司表示已撤銷該控罪。

法官判刑指出，被告在死者身亡後，沒有即時報警，乃希望隱瞞眾人吸毒的違法勾當，但被告處理死者屍體的方式令人作嘔，必須在判刑上反映。

不過，法官考慮到死者無親無故，社交圈子小，被告沒有妥善埋葬死者不會對其家人造成太大不安感，且被告直接認罪，終判他入獄20個月。

案情指出，死者蕭志榮（終年30歲）去年2月20日從監獄獲釋，至同年5月3日，死者屍體在赤鱲角港珠澳大橋一個地盤遭一名地盤工人發現，事件最後報警處理。

驗屍報告顯示，死者體內有冰毒，但不能確認他是否因吸食冰毒致死。死者屍體被多層膠袋包裹，並遭尼龍繩及膠紙綁住。警方發現，死者屍體上的膠紙印有「Worldwide Elite Express」字樣，追查該公司發現一名南亞漢曾留下電話號碼，並買入一批紙箱。

警方致電該電話號碼，其後拘捕該電話號碼機主，機主為一陳姓女子，她向警方透露被告亦涉案。被告及後被捕，他在警誡下透露，去年2月曾與死者及一眾人等在旺角一個煙窟吸毒，死者突然發狂，用膠櫈襲擊眾人。死者最終被制服，惟他突然口吐白泡並死亡。

被告亦稱，他曾替死者急救但不成功，隨後把屍體放在單位及單位雪櫃數日後，把屍體包紮並交給一名南亞漢運走。

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