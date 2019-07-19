香港整體生活質素微跌　中等收入家庭買樓須不消費17.45年 (18:04)

「中大香港生活質素指數」由5個分類指數組成，包括健康、社會、文化及悠閒、經濟及環境。五大分類中有23個指標，包括言論自由指數、置業負擔比率等。指數以2002年為基準年，當年的指數定為100。如某年指數高於100，即代表港人的生活質素較2002年佳。

中大香港亞太研究所生活質素研究中心主任及社會工作學系副教授黃洪表示，經濟分類指數跌至有紀錄來最低屬近年趨勢，而樓價上升幅度顯著及租金高企拖累該指數。

中大經濟學系副教授莊太量指出，置業負擔比率實際值為17.45，即中等收入家庭在不消費情况下，要17.45年才可以供完一個九龍區約300呎的單位，形容樓價非一般人可負擔；工資升幅亦未能追上樓價及租金升幅。

另外，言論自由指數連續第9年下跌至3.9，亦是有紀錄以來最低。黃洪表示，市民不僅擔心批評政府會受報復，更認為在朋友和家人之間不能就政治議題暢所欲言；惟他表示，言論自由指數創新低是由長期因素而非單一事件所致。

2018年政府表現指數比2017年跌0.42，黃洪表示，去年的一地兩檢爭議、颱風「山竹」襲港、港鐵沙中線事件等，顯示政府應對有問題，令其管治威信下降。

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