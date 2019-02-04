【逃犯條例．Emily Online】約「隻揪sir」合法隻揪　陳志全收警方回信：多謝你把事情相告 (17:55)

慢必post警方回覆時留咗句言，話「我約你隻揪，唔係投訴呀！」網民都好熱烈回應，有人話可能因為「隻揪要排隊」，叫慢必「拎個檔案編號等下啦」；又有人幫警方諗埋應該點樣覆慢必：「你想約戰的那位同事因太受歡迎！現輪候時間比較長，如想縮短輪候時間可考慮群揪！」又有網民質疑警方回信嘅撰文者中文唔好，話明明上文話慢必「提出投訴」，點解最尾會變咗「多謝你把事情相告」。

睇番慢必當日畀盧偉聰封信，其實又唔係淨係約隻揪sir出嚟合法隻揪嘅，仲有指出唔少市民都認為隻揪sir言行係恐嚇及挑釁市民，擔心佢情緒已失控。慢必因此要求警務處回應，警員喺公眾地方叫市民隻揪，有無違反《公安條例》或《警察通例》。

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