【逃犯條例】警要求7‧21遊行終點改修頓　民陣上訴周六早上聆訊 (21:42)

【21:42】公眾集會及遊行上訴委員會公布，民陣的上訴明早（20日）10時半在鴨脷洲海怡半島東翼商場一樓海怡社區中心舉行。
【20:23】民陣表示，今日（19日）下午2時才接獲警方的不反對通知書，質疑警方是否希望他們無法趕及申請上訴。
另外，建制派明日（20日）舉行集會，民陣表示，他們留意到網上有人流傳各樣行動，質疑警方是否評估沒有影響公眾安全，以及會否對建制派作同樣限制；另外，法輪功團體周日（21日）發起北角至西環遊行，質疑警方為何針對民陣，是否意圖打壓民意。
民權觀察關注警方拒絕民陣以中環遮打道行人專用區（即終審法院旁）作遊行終點的路線，表示民陣原本把遊行的終點設於中環遮打道行人專用區，是因為他們要求政府成立由法官主持的獨立調查委員會，而警方要求把這次遊行終點站設於灣仔，漠視主辦單位的表達自由，以及影響他們想藉遊行和平表達的信息。民權觀察又表示，據悉21日有兩個組織的遊行獲警方同意可途經金鐘一帶，要求警方交代為何會有不同的安排。
【19:02】行政署宣布，因應有團體於周日（21日）在金鐘及中環一帶舉行遊行及集會，呼籲員工周日避免返回政府總部。另外，行政署表示，政府總部各入口於今日（19日）下班後封閉，而下周一（22日）進出政府總部的安排會於當日早上6時再另行通知。立法會秘書處亦宣布，經評估風險後，周日只會安排保安人員在立法會大樓提供有限度服務。
【17:45】民陣表示，已就警方不反對通知書的內容，向遊行上訴委員會發出上訴申請，並要求明日（20日）要舉行聆訊。
【17:36】民間人權陣線（民陣）周日（21日）發起遊行，原定終點為終審法院，在遮打道結束遊行，警方今日（19日）批出不反對通知書，惟要求終點為灣仔盧押道（北行車路）與莊士敦道的交界，即修頓球場對開位置。
警方表示，據近日公開流傳的消息稱，有人鼓吹當日在金鐘一帶集結並進行一些破壞社會安寧、暴力（包括襲擊警員）甚至衝擊政府總部的行動，基於公共安全及保護他人的權利和自由，認為遊行若途經金鐘一帶會對公共安全及秩序造成極高風險，所以遊行須以灣仔盧押道與莊士敦道的交界作終點，遊行亦須於當晚9時正完結。
逃犯條例 相關報道：
35前官員及社會人士聯署 籲各方放下敵意 促成立獨立調查委員會
相關字詞﹕民陣 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介