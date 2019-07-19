【逃犯條例】警要求7‧21遊行終點改修頓　民陣上訴周六早上聆訊 (21:42)

【20:23】民陣表示，今日（19日）下午2時才接獲警方的不反對通知書，質疑警方是否希望他們無法趕及申請上訴。

另外，建制派明日（20日）舉行集會，民陣表示，他們留意到網上有人流傳各樣行動，質疑警方是否評估沒有影響公眾安全，以及會否對建制派作同樣限制；另外，法輪功團體周日（21日）發起北角至西環遊行，質疑警方為何針對民陣，是否意圖打壓民意。

民權觀察關注警方拒絕民陣以中環遮打道行人專用區（即終審法院旁）作遊行終點的路線，表示民陣原本把遊行的終點設於中環遮打道行人專用區，是因為他們要求政府成立由法官主持的獨立調查委員會，而警方要求把這次遊行終點站設於灣仔，漠視主辦單位的表達自由，以及影響他們想藉遊行和平表達的信息。民權觀察又表示，據悉21日有兩個組織的遊行獲警方同意可途經金鐘一帶，要求警方交代為何會有不同的安排。

【19:02】行政署宣布，因應有團體於周日（21日）在金鐘及中環一帶舉行遊行及集會，呼籲員工周日避免返回政府總部。另外，行政署表示，政府總部各入口於今日（19日）下班後封閉，而下周一（22日）進出政府總部的安排會於當日早上6時再另行通知。立法會秘書處亦宣布，經評估風險後，周日只會安排保安人員在立法會大樓提供有限度服務。

【17:45】民陣表示，已就警方不反對通知書的內容，向遊行上訴委員會發出上訴申請，並要求明日（20日）要舉行聆訊。

【17:36】民間人權陣線（民陣）周日（21日）發起遊行，原定終點為終審法院，在遮打道結束遊行，警方今日（19日）批出不反對通知書，惟要求終點為灣仔盧押道（北行車路）與莊士敦道的交界，即修頓球場對開位置。

警方表示，據近日公開流傳的消息稱，有人鼓吹當日在金鐘一帶集結並進行一些破壞社會安寧、暴力（包括襲擊警員）甚至衝擊政府總部的行動，基於公共安全及保護他人的權利和自由，認為遊行若途經金鐘一帶會對公共安全及秩序造成極高風險，所以遊行須以灣仔盧押道與莊士敦道的交界作終點，遊行亦須於當晚9時正完結。

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